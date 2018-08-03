GameFly, Oyun Akışı Hizmetinin Sonlandırılacağı Duyuruldu

EA'nın satın alma haberleri sonrasında, GameFly'ın bu ayın sonunda sonlandırılacağı duyuruldu. Disk tabanlı oyunlarla ilgili bir problem olmayacağı da şirket tarafından duyuruldu.

Oyun akışı pazarı, Sony ve NVIDIA gibi şirketler ile büyümeye devam ediyor ancak popüler bir servis olan GameFly, 31 Ağustos 2018'de yayın hizmetini kapatmaya hazırlanıyor. GameFly Streaming, hesaplarının kapanış tarihinden sonra artık ücretlendirilmeyeceği bildirildi. Disk tabanlı oyun kiralamaları posta yoluyla devam edecek ve o iş modeliyle ilgili herhangi bir endişe duyulmasına gerek kalmayacak.

2002 yılında Sean Spector, Jung Suh ve Toby Lenk tarafından kurulan GameFly, video oyun disklerini aylık ücret karşılığında müşterilere gönderen bir video oyunu kiralama servisi olarak başladı. Şirket, 2009 yılında Shacknews ve 2011 yılında MobyGames'i satın alarak genişledi. GameFly Streaming, 2015'te Amazon Fire TV'de ve daha sonra Samsung akıllı televizyonlarda ve diğer cihazlarda yerini almıştı.

Bu yıl başında Electronic Arts, şirketin bulut oyun teknolojisi varlıklarını ve personelini aldığını da duyurdu. Bu satın alma ile daha farklı projelerle karşımıza çıkacağını düşündüğümüz GameFly'ın bu hizmetini sonlandırıyor olması oldukça şaşırtıcı. Bu zamana kadar GameFly aylık belli bir ücret karşılığında Playstation 3, Gameboy, Gamecube, Xbox 360, PS Vita, PS4 gibi oyun konsolları için oyunlar kiralayabileceğiniz bir servisti. 8000'nin üzerinde oyun bulunan servis, bu sektörün lideri konumunda ilerliyordu.