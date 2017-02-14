Gameloft, N.O.V.A. Legacy Adında Yeni Bir Oyun Duyurdu

Gameloft, ilk oyununu 2009 yılında çıkardığı, son oyununu ise 2012 yılında çıkardığı ve şimdiye kadar çıkmış 3 oyunu bulunan N.O.V.A. serisi için N.O.V.A. Legacy adında yeni bir oyun duyurdu.

Gameloft, 2009 yılında mobil platform için N.O.V.A. (Near Orbit Vanguard Alliance / Yakın Yörünge Öncü Birliği) adında bir bilim-kurgu FPS oyunu çıkarmıştı. Oyun, Microsoft’un Xbox için çıkardığı Halo serisine fazlasıyla benziyordu, en azından sanat stili açısından. Oyun, incelemelerden olumlu eleştiriler almıştı ve iki devam oyununun çıkmasına yetecek kadar başarılı olmuştu. Serinin üçüncü ve son oyunu olan N.O.V.A. 3 ise 2012 yılında çıkış yapmıştı. Son oyunun çıkışının üzerinden 5 yıl geçti ve Gameloft şimdi Android platformu için N.O.V.A. Legacy adında bir oyun çıkarmaya hazırlanıyor.

N.O.V.A. Legacy için şimdilik bir görsel ve tanıtım videosu yayınlandı. Gameloft, oyunla ilgili daha fazla detay vermekten kaçındı. Toplam boyutu sadece 20 MB olan oyun çıkar çıkmaz bir bildirim almak için oyunun Facebook sayfası üzerinden ön kayıt yaptırabiliyorsunuz. Bununla birlikte ön kayıt yaptıranlar, ekstra silah yükseltmeleri ve özel karakter görünümlerine sahip olacaklar. Ancak tüm bunlara 8 dolar karşılığında sahip olunabilecek, yani bu da oyunun ücretli olacağı anlamına geliyor. Ayrıca Facebook sayfasında oyunla ilgili az da olsa bilgi var. Buradaki bilgilere göre oyun, 6 kişiye kadar online çoklu oyuncu desteği ve yeni silah geliştirme ve mevcut silahlarınızı yükseltme imkanı sunuyor.