Gameloft'un N.O.V.A Legacy Oyunu Sonunda Android'e Geldi!

Sevilen FPS serisinin son üyesi çok oyunculu seçeneği ile ön plana çıkıyor.

Gameloft'un sevilen mobil FPS oyun serisi N.O.V.A’nın son üyesi Legacy, yapılan beta testlerinden sonra tüm dünyada Android cihazlar için yayınlandı. Sevenlerinin özellikle mok oyunculu seçeneği için beklediği oyun, Android dünyasının en iyi FPS oyunlarından olmaya aday. Şirket, oyunun donanımlarımızı zorlamayacağını söylüyor, ki oyunun bir bilim kurgu FPS oyununa göre boyutu da oldukça hafif. Serinin önceki oyunları kadar akıcı ve hareketli olduğunu taahhüt eden Gameloft, Android 4.0 üzerinde her işletim sisteminde oyunun sorunsuz bir şekilde çalışacağını dile getiriyor.

Ücretsiz olarak yayınlanan oyunda uygulama içi satın alma seçenekleri de bulunuyor fakat, oyun ücret ödemeyen oyuncuların da zevk alabileceği bir deneyim sunuyor. Firma aynı zamanda oyunla beraber konsol tecrübesine yaklaştıklarını iddia ediyor. NO.V.A Legacy oyuncuları, insan ırkını düşman yabancılardan kurtarmak isteyen Kal Wardin rolünde seriye kaldığı yerden devam edecek.

N:O.V.A Legacy oyununu hemen aşağıdaki linkten indirebilir, oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.