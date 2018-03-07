Gamerların da Gamer Olmayanlar Kadar Arkadaşı Var!

İsveç'te bulunan bir üniversiteden iki bilim insanının yaptığı araştırmaya göre, 'gamer' olan gençlerin 'gamer' olmayanlardan daha az arkadaşa sahip olmadığı ortaya çıktı.

İsveç'te bulunan Uppsala Üniversitesi'nden Lina Eklund ve Sara Roman isimli iki araştırmacı, dijital oyunların gençlerin arkadaşlık edinmelerine etkisi üzerine bir çalışma yaptı. Çalışmanın sonuçları, ergenlerin ya da oyun için çokça zaman harcayanların veya kendisini 'gamer' olarak tanımlayanların, az oyun oynayan ya da hiç oyun oynamayan akranlarından daha az okul arkadaşına sahip olmadıklarını gösterdi. Araştırmaya göre kendisini 'gamer' olarak tanımlayan gençler başka 'gamer'larla arkadaş olma eğilimine sahip bulunuyor.

Oyunların online olarak oynanabilmesiyle ve sosyal ağlar ile oyun içi konuşmaların mümkün olmasıyla birlikte oyun bağımlısı olan birçok insan, kendisiyle ortak yönleri olan diğer insanlarla arkadaşlık kurmaya başladı. İsveç'te bulunan iki araştırmacı da muhtemelen vakaya bu açıdan yaklaşarak bilimsel bir araştırma yaptı. Araştırmaya katılan gençler, yaşlarının ilerlemesine bağlı olarak spor, okul veya arkadaşlık gibi önemli durumlar için oyun oynama durumlarını kısıtlamayı düşündüklerini söyledi.

Çalışma, İsveç'in başkenti Stockholm'de 115 orta öğretim öğrencisi üzerinde yapıldı. Araştırmacılar, öğrencilerin okuldaki ilk yıllarında sosyal ağlarını nasıl yarattıklarını ve değiştirdiklerini analiz ettiler. Bunun yanı sıra 10 'gamer'la da derinlemesine görüşme yaptılar. Sonuçlar, sizin de tahmin ettiğiniz gibi beklenildiği gibi ancak şaşırtıcı unsurlarla çıktı. Araştırma oyunların, gençler arasında günümüz baz alındığında, ne kadar önemli bir tüketim ve kendini varetme aracı olduğunu ortaya koydu. Siz ne düşünüyorsunuz, sizce 'gamer'ların arkadaş sayısı 'gamer' olmayanlara göre daha mı az?