GameX 2017 Ödüllerinde En Başarılı YouTube Kanalına Adayız

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda sahiplerini bulacak GameX 2017 Ödüllerinde Yılın En Başarı YouTube kanalı adayları arasında Webtekno da bulunuyor.

Webtekno ekibi olarak bu zamana kadar birçok farklı video içeriği hazırladık. Bazıları eğlence bazıları da bilgi verme amaçlıydı, fakat hepsini keyifli bir şekilde yaptığımızı söylemek istiyorum. Bunun karşılığı olarak da 14-17 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek GameX 2017 Ödülleri’nde yılın en başarılı YouTube kanalın aday gösterildik. Hem bireysel (yani YouTuber olarak) hem de YouTube kanalı olarak yarışacak olan adaylar, bu prestijli ödülü kazanmak için internet kullanıcılarının oylarına ihtiyaç duyacaklar.

Bizim de aday olduğumuz bu kategoride oy kullanabilmek için şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Rakiplerimiz bu sene biraz daha zorlular, fakat desteklerinizle geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de ödülü kazandıracağınıza yürekten inanıyoruz.

Aday olduğumuz kategori dışında toplam 7 kategori daha bulunuyor. Eğer dilerseniz buradaki adaylar için de şuradaki bağlantıya tıklayarak oy kullanabilirsiniz.