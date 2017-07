Birkaç gün önce See You Again şarkısıyla YouTube tarihinin en çok izlenen videosu olma özelliğine kavuşan Wiz Khalifa, şu aralar en çok merak edilen isimlerin başında yer alıyor.

Wiz Khalifa, See You Again şarkısıyla 2.9 milyar izlenme barajına dayanmış ve PSY’ın Gangnam Style şarkısını geride bırakarak YouTube’un en çok izlenen videosunun sahibi olmuştu. Şarkı, Hızlı ve Öfkeli film serisinin 7.sinin çekildiği sırada trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Paul Walker adına, Charlie Puth tarafından yazılmıştı. Asıl adı Cameron Jibril Thomaz olan Wiz Khalifa, 8 Eylül 1987 yılında doğdu. Yeni neslin Snoop Dogg’u olarak nitelendirilen ve 8 yıllık bir müzik geçmişi olan Wiz Khalifa, Prodigy ve 50 Cent gibi pek çok ünlü grup ve şarkıcının bulunduğu projelerde yer aldı. İLGİLİ HABER YouTube’un En Çok İzlenen Videosu Artık Wiz Khalifa’ya Ait! Esrara karşı aşırı ilgisi olduğunu her fırsatta dile getiren Khalifa, bir röportajında ayda 10 bin doları yalnızca esrar için harcadığını söylemişti. Forbes’in 30 yaş altındaki 30 girişimci listesinde bulunan Khalifa, ayrıca kendi plak şirketini de kurmuş durumda. Saltanatı muhtemelen kısa süre sonra son bulacak Khalifa, YouTube’un zirvesine yerleşmiş olsa da gerilerden adeta arap atı gibi gelen bir şarkı var. Porto Rikolu Luis Fonsi’nin Despacito isimli şarkısı, yalnızca 6 ayda 2.5 milyar kez izlenmiş durumda. Bu yükseliş düşüşe geçse dahi çok uzun süre beklemeden kendisini zirvede görebiliriz. Son olarak magazinel bir bilgiden daha bahsedelim. Khalifa, ünlü model (gençler arasında daha da ünlüdür) Amber Rose’un da eski eşi.