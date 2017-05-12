PSY geri döndü. Umarız olmaz fakat ikinci bir Gangnam Style dalgası gelebilir...

Bir dönem sosyal medyanın tam anlamıyla altını üstüne getiren ve şöhreti, dünyanın dört bir tarafına dağılan Gangnam Style'ı hatırlamayanınız yoktur. Şu an için o akımın artık eskide kalmasından muhtemelen hepimiz memnunuzdur. Zira Gangnam Style'ın başlattığı akım, öylesine büyük ses getirmişti ki, sadece sosyal medya platformlarında değil, gündelik yaşantımız içindeki kafelerde, gece kulüplerinde, hatta az biraz majrinal şoförlere sahip münibüslerde bile Gangnam Stlye'ı duyar olmuştuk.

Şarkı ile adını duyuran sanatçı PSY, sadece tüm dünya genelinde ünlü olmakla kalmamış, başta YouTube olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında da rekor kırmıştı. İşte tam Gangnam Style ve PSY'ı unuttuk diyorduk ki, Güney Koreli sanatçı 'I Luv It' ve 'New Face' şarkılarına çektiği iki yeni müzik videosu ile karşımıza çıktı.