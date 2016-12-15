Gani Müjde’den Meteoroloji Müdürlüğü’ne Dükkan Kapattıracak Efsane Hava Tahminleri!

Senarist ve yönetmen Gani Müjde’nin son günlerde yaptığı nokta atışı hava tahminleri, dikkatleri fazlasıyla çekti.

Gani Müjde, Türk dizi ve sinema sektöründe oldukça önemli bir yere sahip. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Müjde, son zamanlarda hava durumlarıyla ilgili yaptığı nokta atışı tahminlerle adından söz ettirmeye başladı.

Birkaç gün önce İstanbul’daki hava durumuyla ilgili tahminlerde bulunan Gani Müjde, kar yağışlarının etkili olacağı saatler hakkında bilgi vermişti. Haberlerde yoğun olarak ‘İstanbul’da kar alarmı!’ şeklinde sunulan haberlere karşılık olarak yağışın çok da etkili olmayacağını söyleyen Müjde, tahmininde yanılmadı.

Herhangi bir kaynaktan faydalanmadan direkt olarak tahmin üzerine yorum yaptığını söyleyen Müjde’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde: