Garanti Cep’in ‘Gözle Giriş’ Özelliği İle Saniyeler İçinde İşlem Yapabilirsiniz!

Garanti Bankası’nın Cep’e gelen “Gözle Giriş” adlı biyokimlik sistemi ile uygulama üzerinden gözünüzü taratarak şifre vb. uzun uğraş gerektiren adımlara gerek kalmadan saniyeler içerisinde giriş yapabilirsiniz

Geçtiğimiz yıl Samsung’un Galaxy Note 7 modeli ile dikkat çeken 'iris tarayıcı' özelliği, telefonunuzun güvenlik seviyesini arttırarak göz tarama teknolojisi ile Galaxy Note 7’yi en güvenli cihazlardan biri konumuna getirmişti. Şimdi ise Türkiye’nin en önemli bankalarından olan Garanti Bankası bu özelliği müşterilerinin güvenliğini arttırmak amacıyla Garanti Cep'e getirdi.

Garanti Cep üzerinden ayarlayabileceğiniz bu güvenlik adımı ile şifre ya da başka bir güvenlik adımına gerek kalmadan göz tarama teknolojisini kullanarak saniyeler içerisinde ve oldukça güvenli bir şekilde Garanti Cep’e giriş yapabileceksiniz.

Garanti Göz Tanıma İle Giriş Nedir?

“Göz Tanıma ile Giriş” teknolojisiyle Garanti Cep’e bir kez gözünü tanıtan müşteriler, sonraki her işlemlerinde, başka herhangi bir şifre veya parola sorgulamasına ihtiyaç duymadan, kolaylıkla giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Telefonlarda en çok kullanılan özelliklerden biri olan ön kamera ile selfie çekmek kadar kolay bir yöntem olan Göz Tanıma ile Giriş özelliğini, iPhone ve Android telefonlar üzerinden kullanabileceksiniz.

Bu teknoloji aynı zamanda parola unutma, hareket halindeyken telefonu rahat kullanamama gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Böylece güvenli olmasından daha önemli olarak anlık olarak banka işlemlerinizi Garanti Cep'e bir selfie çeker gibi oldukça hızlı bir şekilde girebileceksiniz.

Garanti Göz Tanıma ile Giriş Özelliğini Nasıl Kullanabilirim?

Garanti Cep’e giriş yaptıktan sonra ekleyebileceğiniz Göz Tanıma ile Giriş özelliği oldukça basit adımlar ile kullanılabilir hale geliyor. Göz Taraması yapılırken göz bebeği veya merceği değil, göz akındaki damarlar taranarak bir anahtar oluşturuluyor. Gözlük ya da lens kullanıyor olmanız sorun teşkil etmiyoryaratmıyor. Ancak ilk tarama sırasında aydınlık ortamda ve telefonunuzu sabit tutarak kayıt yapmanız, sonraki girişlerin sorunsuzca yapılmasını sağlayacaktır.

İlk taramanın aydınlık ortamda telefonun sabit tutularak yapılması, sonraki girişlerin hatasız yapılmasını sağlayacaktır. Tarama sırasında ve daha sonrasında Garanti Cep’e girerken ekranınızda çıkan yeşil çizgileri takip etmek iste taramanın kalitesini arttırarak işinizi kolaylaştıracaktır. Gerekli tanımlama işlemi sonrası Garanti Cep’i kullanmak istediğinizde, ‘Göz Tanıma ile Giriş’ yapmak için uygulama açıldığında göz ikonuna basarak tarama ekranını açmanız gerekmektedir. Ardından saniyeler içinde tarama yaparak Garanti Cep’e giriş yapabilirsiniz.

Eğer 3 kere başarısız sonuçlanan bir deneme olursa, daha önce belirlemiş olduğunuz parolanız ile Garanti Cep’e giriş yapabileceksiniz. Ancak 6 kere üst üste başarısız giriş yaparsanız göz tanımınız sistemden silineceği için yeni bir kayıt yapmanız gerekecektir.

Göz Tanıma ile Giriş İle Hızlı ve Rahat Kullanım!

Göz Tanıma ile Giriş özelliği Garanti Cep'i belki de en hızlı ve rahat bir giriş yapabileceğiniz uygulama haline getiriyor. Bir bankacılık işlemizi selfie çekmek kadar rahat, aynı zamanda oldukça hızlı bir biçimde gerçekleştirirken, günümüzde her şey için gereken parolalar noktasında "Benim güvenlik şifrem neydi ki?" diye düşünme, hatırlamaya çalışma ya da 3-4 kere yanlış girerek bir de bankaya ulaşıp sıfırlama derdiyle uğraşmamanız açısından oldukça hızlı olacağının altını çizelim.

Bu Teknoloji Ne Kadar Güvenli?

Mobil bankacılık için en hızlı ve en güvenli giriş yöntemi olan Göz Tanıma ile Giriş, kişiye özel göz damar yapısına göre geliştirilen bir güvenlik önlemi olması sebebiyle tamamen güvenlidir. Aynı zamanda biyometrik bir iz olan göz damar yapınız, Garanti Bankası’nda depolanmamaktadır. Sadece bu tarama yönteminde oluşturulan size özel anahtar Garanti Bankası tarafından saklanmaktadır.

Eğer siz de Türkiye’nin en güvenli mobil bankacılık sistemi olan ‘Göz Tanıma ile Giriş’i kullanmak istiyorsanız buradaki bağlantıdan Garanti Cep’e giriş yaparak hemen göz tanıma şifrenizi oluşturabilirsiniz.