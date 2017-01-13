Çarpık Bir Bilinçaltı Örneği Sergileyen, Kendini Paintball Tabancasıyla Vuran Manyak

Hangi problemin öncelikli olduğunu bilmiyoruz: Video paylaşma çılgınlığı mı, yoksa insanların çarpık bilinçaltı mı?

Bilinçaltı garip ve gizemli. Maalesef, üst bilincimizde aşırı mantıksız görünen şeyler; bilinçaltında kabul görebiliyor. Hatta bilinçaltı, sakıncalı eylemleri yapmamız için ısrarda bulunabiliyor. Buna son örnek, videoda izleyeceğiniz garip adamın eylemleri.

Buna oldukça garip ve farklı bir örnek teşkil eden biri olan ve ciddi psikolojik sorunları olduğunu düşündüğümüz şahıs, kendisini her nedense paintball tabancasıyla vuruyor. Üstelik son derece tehlikeli bir mesafeden bu eylemi gerçekleştiriyor. Eğer böyle karanlık ve çarpık bir şey yapmak aklınızdan geçtiyse, bu fikiri tamamen unutmanınızı öneririz.

John Bucci adındaki vatandaş, gururla şu garip açıklamayı yapıyor: "Bayanlar ve baylara selamlarımı sunuyorum. Tatili kutlamak için Paintball tabancası ile yüzümü vurmak niyetindeyim. Lütfen bunu evde denemeyin."

Adam en azından dürüst. Yine de dürüstlüğü, yaptığı saçmalığı meşrulaştırmıyor. Sonuç olarak bu paintball tabancası zararsız ve eğlence amaçlı görünse de oldukça yakın mesafelerden oldukça tehlikeli oalbiliyor.