Garip Görünümlü Bu Balina Türü İlk kez Görüntülendi!
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Garip Görünümlü Bu Balina Türü İlk kez Görüntülendi!
Alıştığımız balina görünümünden oldukça farklı bu canlının görüntüleri araştırmacılar tarafından yayınlandı.

Teknolojinin ve görüntüleme sistemlerinin gelişimiyle birlikte okyanuslarımızı da keşfetmek için daha ciddi çalışmalar yürütebiliyoruz.

Deniz biyologlarının verdiği bilgiye göre oldukça nadir karşılaşılan gerçek gagalı balinaya ait yakalanan görüntüler, internette yayınlandı. Araştırmacılar, bu videonun meslektaşlarının çalışmalarına ışık tutacağı yönünde bir açıklama yaptı. Balina türüne ilişkin yürütülen araştırmanın baş yazarı Natacha Aguilar de Soto'ya göre bu gizemli hayvan, cüssesitle fillerin büyüklüğüne ulaşabiliyor. Gerçek gagalı balinalar alınan bilgilere göre 6 metre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa ulaşabiliyorlar. 

Görüntülere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.


 

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Kaynak : http://www.telegiz.com/articles/17330/20170309/rarest-whale-world-captured-video.htm
Etiketler: deniz biyolojisi, Gagalı Balina
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