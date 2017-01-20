Hayaletlerin Var Olduğuna Dair Kanıt Niteliği Taşıdığı İddia Edilen Bir Video Yayınlandı

The Beatles üyelerinin film çektiği oteli ziyaret eden üç kişi, son derece tuhaf bir olayla karşı karşıya kaldı.

Beatles'ın hit filmi "Help"in çekildiği Antrobus Otel'de son derece garip bir olay yaşandı. Selene Wright'ın da dahil olduğu üç kişi mekanı ziyaret etti.

45 yaşındaki Selene Wright ve arkadaşları paranormal bir soruşturma yürütme kararı aldılar ve Wiltshire'deki Amesbury'deki Antrobus Oteli'ni ziyaret ettiler.

Söz konusu binada, Beatles müzisyenleri John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Star'ın oynadığı müzikal bir komedi macera filmi çekilmişti.

Videoda, öncelikle Bayan Wright'ın arkadaşı Karin Beasant ile masada çay içerken sohbet ettiği görülüyor.

Saniyeler sonra, bardaki dekoratif aksesuarın kapısı açıldı ve içindeki mum titreşti. O anda grubun eli ayağına dolaştı.

Paranormal Wiltshire'ın kurucusu Bayan Wright, "Videoda, tam olarak saptanamayan bir tıklama sesi duyduk. Küçük dolabın kapısı açılırken hepimiz derhal o noktaya döndük ve baktık. 'Bu gerçekten oluyor mu' diye düşündük. Paranormal olaylardaki hassasiyeti ile tanınan arkadaşım Colin, bölgeyi aceleyle taradı ama başta, bir şey bulamadı." ifadelerini kullandı.

Bayan Wright ve arkadaşları daha sonra yaptığı kontrollerde, aksesuarın içindeki mumun yanıp söndüğünü doğruladılar. Bayan Wright, barda yoğun bir gariplik hissettiğini iddia etti.

Otelin genel müdürü Damian Kuczera, bu tür vakaların çalışanlar tarafından sıklıkla tecrübe edildiğini savundu. Damian Kuczera, "Otelimiz, hayaletlerle olan zengin mazisi ile meşhurdur." ibarelerini kullandı.