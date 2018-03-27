Garip Şekilli Oumuamua'nın Sır Perdesi Aralanıyor mu?

Medyaya yansıdığı zamandan beri garip şekilli gök cismi olan Oumuamua'nın, keşfedildiği günden bu yana 'garip uzay cismimin nereden geldiği' gizemini koruyordu.

Bilim insanları, Güneş Sistemi'ni terk etmeden önce bu gök cismini incelemek için hiçbir çaba sarf etmemişti. Yıldızlararası seyahat eden bu gök cisminin nereden geldiği sorusu, ilk keşfedildiği günden beri gizemini koruyor. Gökbilimciler, Oumuamua'nın Vega yönünden geldiğinden emin olurken, bazı kalıntılarla gök cisminin geçmişiyle ilgili bazı detaylar öğrendi.

Toronto Üniversitesi'deki astronom ekibi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Oumuamua, bir ikili yıldız sisteminden gelmiş olabilir. Çalışma, Scarborough Üniversitesi'nde Gezegensel Bilimler Merkezi'nde (CPS) araştırma görevlisi olan Alan P. Jackson tarafından yönetildi. Çalışmaya hem CPS'den hem de Kanada Teorik Astrofizik Enstitüsü'nden (CITA) üyeler katıldı.

Başlangıçta Oumuamua'nın bir kuyruklu yıldız olduğu düşünülürken, Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından yapılan yeni gözlemleri, bu gök cisminin muhtemelen bir asteroid olduğunu gösterdi. Başka gökbilimcilerin de yardımıyla yapılan bu araştırmada, Oumuamua'nın yaklaşık 400 metre uzunluğunde, tüp şeklinde olan garip şekilli bir kayalık nesne olduğu ortaya çıktı.

Bu bulgular astronomlar için oldukça şaşırtıcıydı. Jackson, yakın zamandaki Royal Astronomical Society basın açıklamasında şu sözleri söyledi:

“Kendi Güneş Sistemimizin dışından göreceğimiz ilk nesnenin asteroit olması çok garip. Çünkü bir kuyruklu yıldızın fark edilmesi çok daha kolay ve Güneş Sistemi asteroitlerden çok daha fazla kuyruklu yıldız meydana getiriyor.”

Oumuamua'nın kayalık olmasına dayanarak, asteroidin Güneş Sisteminin iç kısmından (yani "Buz Hattı" içinden) çıkarılabileceğini de saptadılar.

“Oumuamua” hakkında hala cevaplanmamış birçok soru olsa da, bilim adamlarının üzerinde araştırma yapabildiği ilk yıldızlararası asteroit olmaya devam ediyor. Bu nedenle, bu gök cismi hakkında devam eden çalışmalar bize, ilerleyen günlerde Güneş Sistemi'nin ötesinde yatan şey hakkında çok şey söyleyebilir.