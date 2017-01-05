Garmin CES 2017 Etkinliğinde Yeni Akıllı Saatini Duyurdu

Fitness bileklikleri ve akıllı saatleri ile tanıdığımız Garmin CES 2017'de 3 farklı model tanıttı.

Akıllı saat pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile beraber pazardaki firma sayısıda hızla artıyor ve kullanıcılar artık bir akıllı saat satın almadan önce farklı alternatifler arasından istediğini tercih edebiliyor.

CES 2017 etkinliğinde Garmin'de sporculara yönelik ürettiğini yeni akıllı saat serisi Fenix 5'i tanıttı. 3 farklı akıllı saat ile karşımıza çıkan firma Garmin'nin modellerinin adları sırası ile Fenix 5, Fenix 5S ve Fenix 5X.

Özellikle spor aktivitelerini takip edebilen akıllı saatte GPS ve Glonass gibi özelliklerde mevcut. Bisiklet, koşu, yürüyüş, yüzme gibi aktivitelerinizi takip edebilen Garmin Fenix 5 serisi 20 saatlik bir batarya ömrüne sahip. Paslanmaz çelik bir gövedeye sahip olan bu 3 modelde 100 metre suyun altında sorunsuz çalışabiliyor.