ABD'de 2.000'den fazla gazeteyi temsil eden bir dernek olan The News Media Alliance (NMA) Kongre'den Google ve Facebook'a karşı güvenli bir liman istemek için siyasi eylem komitesi (PAC) kurma kararı aldı.

Binlerce gazetenin yasal ve ekonomik haklarını koruyan NMA'nın kurduğu siyasi eylem komitesi gazete endüstrisi açısından bir ilk konumunda bulunuyor. PAC yani siyasi eylem komitesi şu şekilde açıklanıyor: Genellikle bir siyasi adayın seçim kazanmak için ya da bir yasa tasarısının yasalaşmasını ya da yasalaşmamasını sağlamak için kurduğu özel eylem grubudur. Sendikalar ya da vatandaşlar da bu tip komiteler kurabilmektedir. PAC'lar Amerika Federal Seçim Komisyonu'na bildirilme zorunluluğu taşımakadır.

NMA tarafından kurulan siyasi eylem komitesi, gazete endüstrisinin teknoloji şirketlerinin hakim olduğu dijital çağda hayatta kalmaya yönelik lobicilik faaliyetlerini artırması gerektiğini düşündüğünün ilk işareti olarak görülüyor.

PAC vasıtasıyla toplanan paralar, NMA'nın iki büyük sorununu destekleyen Kongre üyelerini destekleyecek: Google'a ve Facebook'a karşı rekabet etmek ve Kanada gazete basım tarifelerini durdurmak için güvenli liman muafiyeti. Bununla birlikte NMA'nın web sitesinde "işlevsel bir demokrasi için gerekli olan yüksek kaliteli gazeteciliği kolaylaştıran kamu politikalarının önemini anlayan adayların seçiminde PAC" nin yardımcı olacağı belirtiliyor.

NMA, geçen yıldan bu yana dijital medya devleriyle daha iyi rekabet etmek için birleşik bir medya öncüsü yaratarak Google ve Facebook'la bir anti tekel anlaşması yapmak için çabalıyor.