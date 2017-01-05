Gazi Üniversitesi’nden “Siber Terörle Mücadele ve Yapılması Gerekenler” Üzerine Konferans

Gazi Üniversitesi’nin Siber Mücadele Takımı olan Blackbox tarafından düzenlenen “Siber Terörle Mücadele ve Yapılması Gerekenler” konferansı, 13-15 Ocak 2017’de düzenleniyor.

Günümüzde artan terör olayları aslında teknoloji dünyasında da artarak devam etmekte. “Siber terör” olarak adlandırılan bu yapıda, birçok devlet bu saldırılar ile mücadele etmeye çalışıyor. Bu noktada Ankara Gazi Üniversitesi’ne bağlı Siber Mücadele Takımı olan Blackbox tarafından düzenlenen “Siber Terörle Mücadele ve Yapılması Gerekenler” konferansı düzenleniyor.

13-15 Ocak 2017 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Akademi Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan etkinlikte "Siber Terör", "Siber Terörle Mücadele" ve "Siber Teröre Karşı Yapılması Gerekenler" noktasında birçok önemli esim konuşmalar yaparken, siber terör ile mücadele konusunda alanında uzman eğitmenler ile eğitim süreci de olacak.

Galip ZEREY, Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Vahap EREN, Mustafa ÜNVER, ASELSAN ve HAVELSAN gibi kişi ve kurumların katılacağı etkinlik tamamen ücretsiz olarak yapılacak.

Etkinliğe katılmak ve etkinlik programı hakkındaki detaylı bilgi için buradaki bağlantıdan etkinliğin web sitesine gidebilirsiniz