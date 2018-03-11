Gaziantep'te 150 Bin Liralık Sim Kart Soygunculuğu!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan Mehmet Mutlu Azgın, sim kartının bilgisi dışında yenilenmesi sonucu tam 150 bin lirasından oldu.

Tüm süreç, Gaziantep'te yaşayan Mehmet Murat Azgın'ın sim kartıyla ilgili yaşadığı problemden ötürü operatörüne başvurmasıyla başladı. Sim kartıyla ilgili yaşadığı problemin giderilmesi için işlemlere başlayan görevliler, sim kartın bir gün önce zaten yenilendiğini belirttiler.

Bunun üzerine şüphelenerek bankalarındaki hesaplarını kontrol eden Azgın, banka hesaplarındaki bütün paranın boşaltığını fark etti. 110 bin liralık bakiyesinin yanı sıra, bankadan tam 40 bin liralık kredi de çekildiğini ve hesaplarının tamamen boşaltıldığını fark eden Murat Azgın emniyet güçlerine başvurdu.

Yapılan kontrollerde, adına sahte ehliyet çıkarılan ve bununla birlikte yenilenen sim kart sayesinde de internet şubesine erişim sağlanarak, hesabındaki paraların 3 ayrı kişiye araç bedeli olarak gönderildiği belirlenen Mehmet Murat Azgın, an itibarı ile mağduriyetinin giderilmesi için yasal sürecin sonlanmasını bekliyor.

Yaptığı açıklamada, “Ben 34 yaşındayım bir 34 sene daha çalışırsam, ancak o parayı kazanabilirim. Emniyete suç duyurusunda ve bankaya harcama itirazında bulundum. Halen bir geri dönüş olmadı. Bu işlemlerin 3-4 ay sürebileceğini söylüyorlar. Ben mağdurum, sürekli ödemelerle ilgili mesajlar geliyor." şeklinde konuşan Azgın'ın mağduriyetinin kısa sürede giderilmesini ve sorumluların temenni ediyoruz.