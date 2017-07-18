Gaziantep'te Dünyanın En Eski Emojisi (3700 Yıllık) Bulundu!

Gaziantep’in Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan 3700 yıllık testinin üzerinde ‘gülücük’ emojisinin olduğu görüldü.

Liderliğini İtalya’nın Bolonya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nikolo Marchetti’nin yaptığı kazı ekibi, Karkamış Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında çeşitli testiler ve küpler buldular. İçlerindeki en ilginç olanı ise M.Ö. 1700 yılına ait bir testiydi. Zira testinin üzerinde sıklıkla kullandığımız ‘gülücük’ emojisine rastlanıldı. Zamanında şerbet içmek için yapılan testinin üzerindeki emoji, muhtemelen dünyanın eski emojisi olma özelliğini taşıyor.

65 hektarı Türkiye, 35 hektarı Suriye tarafında bulunan antik kentle ilgili çalışmalar hakkında konuşan Prof. Dr. Marchetti şunları söyledi;

"Bu yılki kazıları aşağı saray alanı ve höyükte sürdürdük. Kazılara başladığımız 2011 yılından beri çok rahat bir ortamda çalıştık. Kazılara hiç ara vermedik. Bölgenin sorunlu olduğu dönem de dahil. Biz bu bölgenin her zaman turistik ziyarete uygun olduğunu düşündük. Dünya inanmadı, güvenmedi bize. 'Nasıl olur sınırda' dediler. 3 yıl önce kazı yaparken, çok sayıda mülteci vardı. Biz sınırın sıfır noktasında çalışmamıza rağmen bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Antik kentin 65 hektarı Türkiye tarafında 35 hektarı Suriye tarafında. Biz orayı tabii ki kazamadık. Oranın da korunması gerekiyor."

Kentin nekropol alanında o dönemde tabut olarak kullanılan küpler bulunduğunu, bu küplere insanların küllerinin doldurulduğunu söyleyen Marchetti, "Nekropol alanında çeşitli küpler, kaplar bulduk. Bunlardan en ilginci, milattan önce 1700 yılına ait üzerinde gülücük emojisi bulunan bir testi. Bu testi şerbet içmek için kullanılmış. Muhtemelen dünyanın en eski gülümsemesi. Bunu yapan usta ne amaçla bu emojiyi çizmiş bilemiyoruz ancak biz gülücük olarak nitelendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak üzerinde emoji bulunan testinin parçalanmış şekilde çıkarıldığını fakat usta restoratörler tarafından tekrar birleştirildiğini söyleyen Marchetti, testinin diğer buluntularla birlikte Gaziantep Arkeoloji Müzesine teslim edileceğini söyledi.