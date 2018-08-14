Gazlı İçecekler İnsan Vücuduna Ne Gibi Zararlar Veriyor?

Son zamanlarda her ne kadar 'light' ve 'şekersiz' gibi kalori değeri nispeten daha düşük çeşitleri üretilse de, gazı içeceklerin insan vücuduna verdiği pek çok zarar var.

Gazlı içeceklerin hiçbir besleyici değeri bulunmadığı gibi; osteoporoz, diş çürüğü, şişmanlık, kemik erimesi, kalp hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa neden olmaktadır.

Şimdi de içeriğe bakalım...

Fosforik Asit

Vücuda alınan kalsiyumun emilimini azaltan, osteoporoz, diş ve iskelet sisteminin güçsüzleşmesine sebep olan bir maddedir. Mide içerisindeki hidroklorik asidi etkisizleştirerek sindirimin zorlaşmasına neden olur. Böylelikle, vücut besinlerin yararlı maddelerini alamaz.

Şeker

Şekeri en fazla tüketen sektör, gazlı içecek sektörüdür. Söz konusu içeceklerin içindeki şeker; insülin seviyesinde, tansiyonda, kolesterolde artışlara sebep olmaktadır.

Aspartam

Diyet içeceklerde ve tablet olarak satılan tatlandırıcılarda bulunur. Tek kullanım amacı, tat vermesidir. Aspartam kullanan kişilerde; sorunlu doğumlar, şeker hastalığı, epilepsi gibi ciddi rahatsızlıkların görüldüğü saptanmıştır.

Kafein

Bilhassa böbreküstü bezlerinin çalışma prensiplerini bozan kafein; uykusuzluk, yüksek tansiyon, sinirlilik, kalp ritminde bozukluk gibi problemlere sebep olmaktadır. Dahası, bazı kanser türleri ve obezite ve kemik rahatsızlıklarına neden olduğu da tespit edilmiştir.

Ayrıca, gazlı içeceğin yanında tüketilen sağlıklı besinlerin de, içeceğin etkisi ile kimi faydalarını yitireceği unutulmamalıdır.