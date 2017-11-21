Gboard'a Dahili Çıkartmalar ve 40 Yeni Dil Desteği Geldi!

Google, Gboard için yayınladığı yeni güncelleme ile klavyeye dahili çıkarmalar ekledi ve toplam desteklenen dil sayısını 120'ye çıkardı.

Google, Ağustos ayında Gboard için Bitmoji, çıkartma ve birkaç özellik yayınlamıştı. Fakat sorun şu ki bu özellikleri kullanmak için Play Store’dan çıkartma paketleri indirmeniz ya da Google Allo’yu cihazınıza yüklemeniz gerekiyordu.

Google, yeni bir güncelleme ile Gboard’a 4 farklı çıkartma paketi ekledi ve bu etiketleri kullanmak için herhangi bir şey indirip yüklemeniz gerekmiyor.

Klavyenin alt kısmında bulunan ‘çıkartma’ simgesine dokunarak Gboard’da bulunan tüm çıkartmalara ulaşabilirsiniz. Çıkartmalar GIF’ler gibi döngüler içeren animasyonlardan oluşur ve Gboard bulunmayan birine gönderdiğinizde GIF olarak iletilir.

Ayrıca Google, Gboard’a Japonca da dahil olmak üzere 40 yeni dil desteği ekledi. Böylece Gboard’ın desteklediği toplam dil sayısı 120’ye ulaşmış oldu.Yeni Gboard güncellemesi bazı performans ve hata iyileştirmeleri de içeriyor.