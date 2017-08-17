Gboard Beta 6.5 Sürümüne Sticker Desteği Geldi

Google'ın sade ve akıcı klavyesi Gboard, yeni 6.5 beta sürümünde Bitmoji ve daha fazla sticker servisine destek sunmaya başladı.

Bugün dağıtılmaya başlanan Gboard 6.5 Beta sürümü Google klavyesine sticker entegrasyonu başta olmak üzere bir kaç yeni özellik ekledi.

Yeni güncellemeyle birlikte görsel olarak ilk göze çarpan değişiklik büyük G butonunda dokunduktan sonra ilk çıkan seçeneğin sticker olması. Sadece buraya eklenmeyen sticker seçenekleri, emoji ekranına girdiğinizde GIF ve emoticonların yanında yeni bir sekme olarak da yer alıyor. Sticker sağlayıcılar arasında Gboard tarafından desteklenen en kayda değer hizmet Snapchat'in sahip olduğu Bitmoji uygulaması. Şuan henüz aktif olmayan özellik ise Allo üzerinden indirilen stickerların da her uygulamada kullanılmasına olanak sağlayacak.

Metin giriş kısmından görsel girişini destekleyen tüm uygulamalarda çalışacak olan sticker sistemi, GIF arayüzüyle birebir aynı navigasyon elementlerine sahip olacak. Bir kez kurulum yaptıktan sonra sık kullanılanlar şeklinde bölümlere ayrılacak stickerların kullanımı kolaylaşacak.

Sticker dışında bir diğer yenilik ise temalar kısmında. Tema arayüzü baştan yenilenen Gboard, daha az karmaşık kişiselleştirme deneyimi sunacak. Klavye tuşlarında yapılan değişiklik ise shift ve backspace tuşlarını ilgilendiriyor. Artık sadece belirti şeklinde bulunacak tuşlardan shift tuşu büyük harflerle yazıldığını belli etmek için içi renk dolu hale gelecek.

Versiyon 6.5 beta programına kaydolanlar için şuan Play Store üzerinden indirilebilir durumda.