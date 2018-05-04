Gboard beta sürümü ile devam ettiği çalışmasında, yalnızca saniyeler içerisinde kameranız yardımı ile kendi GIF'lerinizi oluşturmanıza olanak sağlamaya hazırlanıyor.

Android kullanıcıları artık Gboard yardımı ile çektikleri görüntüleri rahatlıkla GIF’lere dönüştürebilecek. Henüz yalnızca Google Pixel’de başlatılan bu özelliğin kısa bir zaman diliminde tüm telefonlara optimize edilmesi bekleniyor.

Tabii bir çoğumuzun aklından geçen bir soru mevcut, ‘Uğraşarak da olsa görüntüler GIF haline getirilebilir, Gboard’ı bu konuda özel yapan nedir?’ Cevap aslında oldukça basit ‘pratiklik.’

Yeni özelliği kullanmak için yapmanız gereken şey, klavyenizde GIF arayüzüne gitmek ve Gboard yardımı ile 3 saniyelik bir video çekmek; işte GIF’iniz hazır! Üstelik bu pratikliğe ek olarak son derece basit bir şekilde GIF’lerinizde kullanmak istediğiniz filtre ve efektleri de işin içine dahil edebilirsiniz.

Tabii yazımızın başındada belirttiğimiz üzere, henüz tüm android telefonlara gelmeyen ve beta sürümünde olan bu özelliğin, yakın zamanda daha yaygın olarak tüm android telefonlar için kullanıma açılmasını bekliyoruz.