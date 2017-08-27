WhatsApp'ta Olmayıp GBWhatsApp'ta Bulabileceğiniz 5 Özellik

WhatsApp artık mobil mesajlaşmada, akıllı telefonların olmazsa olmaz uygulamalarından biri haline geldi. Ancak özellikleri daha ileri seviye kullanıcılar için yetmemeye başlayan uygulamayı daha iyi seviyede kullanmanızı sağlayan GBWhatsApp, sizin için daha iyi bir seçenek olabilir. Biz de bu yazımızda sizin için GBWhatsApp'ta olup WhatsApp'ta olmayan 5 özelliği sıraladık.

Daha önce çift sim kartlı Android telefonlarda iki farklı WhatsApp hesabının nasıl açılacağını anlatmıştık. Basitçe WhatsApp'ın yanına kuracağınız modifiyeli resmi olmayan GBWhatsApp uygulaması sayesinde bu durum çözülebiliyordu. Ancak GBWhatsApp sadece aynı akıllı telefonda iki farklı WhatsApp hesabı açmanızı sağlamıyor. WhatsApp'ın resmi olmayan modifiyeli bir versiyonu ve aynı WhatsApp gibi reklamsız / bedava olan bu uygulama, daha ileri seviye kullanıcıları da mutlu edebilecek, hatta yeni güncellemelerle WhatsApp'ın getirdiği özelliklerde ilham aldığı bir uygulama bile diyebiliriz. Peki nedir bu özellikler? İşte bu sorunun cevabı için, GBWhatsApp'ta olup WhatsApp'ta olmayan 5 özelliği listeledik.

Bir kere de 90 fotoğraf gönderebilirsiniz

Bir süre önceye kadar WhatsApp'ta arkadaşlarınıza bir kere de gönderebileceğini maksimum fotoğraf sayısı 10'du. Bu, o dönem GBWhatsApp kullanıcıları için bir kere de maksimum 90 tane fotoğraf gönderme özelliğiyle gülünecek bir rakamdı. Bugün için GBWhatsApp'ın maksimum fotoğraf gönderme adeti değişmedi. WhatsApp kullanıcıları için ise şu anki güncellemelerle maksimum fotoğraf gönderme sınırı 30 adete çıkarıldı. Ancak yine de GBWhatsApp'a göre oldukça düşük bir sayı.

İkinci Tik Özelliğini Gizleme

WhatsApp'a gelen "çift gri tik" ve "çift mavi tik" özellikleri, kullanıcılardan karışık tepkiler almıştı. Mesajın karşıya gönderilip gönderilmediğini ve okuyup okumadığını anlamamızı sağlayan bu özelliğin kapatılabilir bir özellik olmasını isteyen birçok kişi bulunuyordu. Şu anda bu tepkilerin karşılığında WhatsApp arkadaşlarınıza attığınız mesajları okuyup okumadığını anlamamızdan feragat ederek karşıya bu bilginin gitmesini engelleyen bir seçenek getirdi. Ancak mesajın karşıdaki cihaza gittiğini anlamamızı sağlayan "çift gri tik" özelliği, şu an normal WhatsApp kullanıcıları için kaldırılamaz bir halde varlığını sürdürüyor. Eğer GBWhatsApp kullanıcısıysanız bu durum sizin için aynı değil. GBWhatsApp üzerinden mesajın cihazınıza geldiği bilgisini de karşı tarafın almamasını sağlayabiliyorsanız. Hatta eğer bu özelliği kapatırsanız, siz mesajı okusanız bile cevaplayana kadar karşı taraf mesajınızı tek bir tikle görüyor.

"Yazıyor..." bildiriminin karşıya gitmesini engelleme

Normalde WhatsApp kullanıyorken yazıyor olduğunuzun bildirimini karşıya göndermemeniz mümkün değil. Ancak GBWhatsApp içerisinde bu gayet mümkün. Uygulamanın "ayarlar" menüsünde karşının siz yazarken "yazıyor..." bildirimini almamasını sağlamanız için gerekli ayarlar mevcut.

24 Saat "Çevrimiçi" Kalma

İki uygulamada da çevrimiçi ve son görülme bilgisini karşıdan saklamak mümkün. Ancak GBWhatsApp bu işi bir adım öteye götürüyor. Özellikle de çevrimiçi durumunuzu sürekli takip eden arkadaşlarınıza güzel bir ders vermenizi sağlayan özellik, siz istediğiniz süre boyunca WhatsApp'ınızı çevrimiçi durumunda kilitlemenizi sağlıyor. Ancak dikkatli olun, bu ayarlamayı yapmak şarjınızdan epeyce götürebiliyor.

Konuşmalarınızı Şifreleme

Birçok insan, akıllı telefonlarına artık şifre koyuyor. Ancak telefonunuzun şifresini bilip kurcalamayı seven arkadaşlarınız varsa, GBWhatsApp ile konuşmalarınızı şifreyle koruyabilirsiniz. Bu özelliğin, özel konuşmalarının başkaları tarafından okunmasını istemeyen kullanıcıların epeyce hoşuna gideceğini düşünüyoruz.

GBWhatsApp resmi bir WhatsApp uygulaması değil. Bu yüzden Google Play Store'da bulunmasa da, akıllı cihazınıza zarar verecek bir uygulama olmadığından kullanmanızda bir sakınca görmüyoruz. GBWhatsApp'ın son sürümünü akıllı cihazınıza kurmak için buradaki içeriğimizden faydalanabilirsiniz.