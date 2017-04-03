GDO'lu Besinler İyi mi, Kötü mü? Bilim Bu Konuda Ne Diyor?

GDO'lu besinleri tüketmek kötü mü, yoksa sanılanın aksine aslında bu besinler zararsız mı?

Gerek bilimin, gerekse teknolojinin gelişmesi ile birlikte son yıllarda en fazla gündeme gelen şeylerden biri de GDO'lu besin. Kimi ülkede yasaklanan, kimi ülkede kısıtlama getirilen GDO'lu besinler konusunda televizyon programlarından habelere kadar pek çok yerde kötü şekilde bahsedilmekte. Hatta GDO'nun doğrudan kansere sebep olduğu yönünde teoriler bile mevcut.

Peki GDO'lu besinler gerçekten de bu kadar tehlikeli mi?

Açılımı 'genetiği değiştirilmiş organizmalar' olarak karşımıza çıkan GDO, aslında günümüz dünyasında bir nevi besinlerde kullanılması gereken bir şey denebilir. Bunun nedeni ise meyveden sebzeye, dünyanın doğal olarak sunduğu besin kaynaklarının günümüz nüfusuna gereken miktarı artık karşılayamaz oluşu. Bu durumda da devreye bilim giriyor. Bilim insanları, besinleri yetiştirilme hızlarından sağladıkları vitaminlere kadar geliştirmeyi amaçlıyorlar. Bunun tek nedeni ise, dediğimiz gibi arz-talep olarak ele aldığımızda günümüz besin kaynaklarının giderek daha da yetersiz hale gelişi. İşte burada da devreye GDO giriyor. Şimdi ise asıl soruyu tekrar soralım; GDO'lu besinler zararlı mı, yoksa sanılanın aksine bilim gerekli şekilde devreye girdiğinde aslında bu besinler geleceğimizin olmazsa olmaz birer parçası mı?

YouTube'un bilim üzerine hazırladığı içerikler ile en seçkin kanallarından biri olan 'Kurzgesagt – In a Nutshell', GDO ve GDO'lu besinler hakkında kafanızdaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak, oldukça başarılı bir animasyon videosu yayınlamış. Altyazı seçeneklerinde dil olarak Türkçe'nin de bulunduğu videoyu izleyerek bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.