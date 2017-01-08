Gear S3 ve S2 İçin Beklenen iOS Desteği Sonunda Geldi

iOS için yayınlanan Samsung Gear S isimli uygulama, Gear S3'ün ve Gear S2'nin iPhone'lar ile çalışmasına olanak sağlıyor.

Samsung'un bir çok kullanıcı tarafından beğenilen akıllı saati Gear S3 için iOS desteğinin yakında geleceğini daha önce duyurmuştuk. iPhone kullanıcılarını çok fazla bekletmeyen Samsung, resmi olarak yayınladığı uygulama ile Gear S3, Gear S2 ve Gear Fit 2 modellerinin iPhone'da çalışmasını sağlıyor.

iPhone 5 ve üzeri modellerle çalışabilen akıllı saatler, cihazlarda işletim sistemi olacak iOS 9.0 ve üzerine ihtiyaç duyuyor. Android tarafında 4.4 Kitkat ve üzerini destekleyen uygulamanın önceki cihazlarıda desteklemesi sevindirici bir haber. Akıllı saatlerin iOS cihazlar ile çalışmasını sağlayan Gear S uygulaması ile uygulama yükleyebiliyor, bildirimlerinizi ve S Health sağlık verilerinizi görüntüleyebiliyorsunuz.

Şimdilik Android cihazlara göre sınırlı bir erişim imkanı sunan uygulamanın ilerleyen günlerde daha fazla özellik kazanarak icon X gibi kablosuz kullaklıkları da desteklenmesi bekleniyor. Fakat şimdilik böyle bir desteğin gelip gelmeyeceği belli değil.