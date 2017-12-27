GearBest ve BKM Express Aracılığıyla %50’ye Varan İndirimler

Çin merkezli popüler alışveriş sitesi GearBest, BKM Express ile yaptığı anlaşma sonucunda, %50’ye varan indirimlerle yeni yıl alışverişini ucuza getiriyor. Üstelik teknolojik ürünlerde hediye aksesuarlar da mevcut.

GearBest üzerinden yeni yıl alışverişi çılgınlığı başlıyor. BKM Express ile anlaşan küresel alışeriş sitesi GearBest, yüzleri güldürecek bir indirim tufanına daha başladı.

Tabletten akıllı saate, drone’lardan aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede sunulan indirim kuponları sayesinde teknolojiyi normalden çok daha ucuza alabileceksiniz. Zaten tüketiciler için en büyük sorun, alışverişi her zaman uygun fiyatlarla yapmak olduğu için bu anlaşmayı yapan BKM Express ve GearBest takdiri hak ediyor.

Kulaklılar, aksiyon kameraları, oyuncu klavye ve fareleri, akıllı saatler ve bilgisayar donanımlarının olduğu kampanyada %50’ye varan avantajlar sunuluyor:

Normalde mağazalar ya da diğer internet siteleri üzerinden yüksek fiyatlarla edinebildiğiniz bu ürünler, 27 Aralık boyunca uygun fiyatlarla alınabilecek. Üstelik Çin merkezli olan GearBest üzerinden yaptığınız alışverişlerde, gümrük sorunları da olmuyor. Ürünlerinizin adrese teslimi sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Kampanya sayfasına hemen ulaşmak ve söz konusu ürünleri uygun fiyatlara satın almak için şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.