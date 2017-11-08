Gearbest'den Türkiye'ye Özel İndirim Fırsatı

Gearbest, Türkiye için indirim yapıyor. 11 Kasım'a kadar devam edecek indirim rüzgarında ilginizi çekecek sayısız ürün bulunuyor

Ülkemizde yurt dışında ürünlerin astronomik fiyatlara satıldığını görüyoruz. Yurt dışında 5 dolara satılan bir ürünü ülkemizde 70-80 TL fiyat etiketiyle görürseniz şaşırmamalısınız. Astronomik vergi ücretleri bu konuda büyük etken oluşturuyor. Bununla birlikte son yıllarda Amazon, Gearbest gibi şirketler ülkemize daha çok önem vermeye başladılar.

Ülkemize özel fırsatlar sunan Gearbest, yeni bir kampanyaya başladı. 7 Kasım’dan 11 Kasım’a kadar her gün 11:00 - 19:00 saatleri arasında Türkiye’ye özel inanılmaz bir indirim fırsatı sunuyor.

%90’a varan indirim fırsatları, 60 dolarlık indirim kuponları ile pek çok ürünün yer aldığı kampanyaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar, tablet, aksesuar gibi 9 farklı kategoride giren indirim fırsatları arasında gözümüze çarpan son derece başarılı ürünler var. Şimdi de bu ürünlerden bazılarına değinelim:

Windows 10 yüklü olarak gelen bilgisayarda Intel Core i5-6200U çift çekirdekli 2.3 GHz işlemci yer alıyor. 13.3 inç IPS ekran, 8 GB RAM ve 256 GB SSD sunan Xiaomi Air 13, kısa süreliğine %22’lik indirime girdi. Bilgisayara 719 dolar karşılığında ulaşabilirsiniz.

Death Star ve Darth Vader görünümünde bir gece lambasına sahip olmak ister miydiniz? Gearbest’te bir süreliğine 6.11 dolara bu ürünlere ulaşabilirsiniz.

Xiaomi yalnızca telefon alanında değil, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlar alanında da çok iyi işler çıkartıyor. Gearbest’de bulunan akıllı saat, çok yüksek paralar vermeden böyle bir cihaz arayan kullanıcılar için son derece uygun bir ürün. Akıllı saate 19,11 dolar karşılığında ulaşabilirsiniz.

Bu şekilde daha adını sayamayacağım sayısız ürüne şu anda Gearbest üzerinden ulaşabilirsiniz. Eğer siz de yurt dışından alışveriş yapmayı seviyorsanız, ücretsiz kargo, hızlı teslimat ve opsiyonel sigorta garantisi ile yurt dışından kolaylıkla alışveriş yapabilirsiniz.