GearBest’in 3. Yıl İndirim Şöleni’nde Türkiye’den Sipariş Verebileceğiniz 5 Ürün

Yurtdışı alışverişlerde en popüler sitelerden biri olan GearBest, ülkemizde de yoğun bir şekilde kullanılmaya devam ederken 3. yılı şerefine yapacağı indirim şöleninde satın alabileceğiniz 5 ürünü listeliyoruz.

Her ne kadar ülkemizde gümrük sınırı 30 Dolar’a düşmüş olsa da yurt dışından alışveriş konusu ciddi oranda ilgi görüyor. Türkiye’de bulamadığımız ya da vergilendirme ile oldukça pahalı olan ucuz ürünleri satın alabildiğimiz en büyük sitelerden biri haline gelen GearBest, 3. yılını büyük bir indirim şöleni ile kutluyor.

Bu bağlamda yapacağı 3. yıl indirimlerine buradan ulaşabilecekken, 9 Mart'ta başlamış olan şölende aynı zamanda 60 Dolar ve üzeri yapacağınız alışverişlerinizde ise Add-On sistemini dahil ediyor. Bu sistemde ise almış olduğunuz ürün(ler) için işinize yarayabilecek ekstra aksesuar ya da benzeri öğeleri sadece 3.33 Dolar’a satın alabileceksiniz. 29 Mart'a kadar sürecek olan bu 3. Yıl İndirim Şöleni, büyük bir kitle tarafından şimdiden ilgi görüyor.

Şimdi ise bu indirim şöleninde tercih edebileceğiniz 30 Dolar altı fiyatı ile Türkiye’den satın almanızda problem olmayacak 5 ürünü listeliyoruz;

Son olarak GearBest'in indirim şöleninde aynı zamanda farklı oranlarda indirimlere sahip olmak istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayarak indirimlerinizi kazanabilirsiniz.