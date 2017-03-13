GearBest’in 3. Yıl İndirim Şöleni’nde Türkiye’den Sipariş Verebileceğiniz 5 Ürün

Her ne kadar ülkemizde gümrük sınırı 30 Dolar’a düşmüş olsa da yurt dışından alışveriş konusu ciddi oranda ilgi görüyor. Türkiye’de bulamadığımız ya da vergilendirme ile oldukça pahalı olan ucuz ürünleri satın alabildiğimiz en büyük sitelerden biri haline gelen GearBest, 3. yılını büyük bir indirim şöleni ile kutluyor.
Bu bağlamda yapacağı 3. yıl indirimlerine buradan ulaşabilecekken, 9 Mart'ta başlamış olan şölende aynı zamanda 60 Dolar ve üzeri yapacağınız alışverişlerinizde ise Add-On sistemini dahil ediyor. Bu sistemde ise almış olduğunuz ürün(ler) için işinize yarayabilecek ekstra aksesuar ya da benzeri öğeleri sadece 3.33 Dolar’a satın alabileceksiniz. 29 Mart'a kadar sürecek olan bu 3. Yıl İndirim Şöleni, büyük bir kitle tarafından şimdiden ilgi görüyor.
Şimdi ise bu indirim şöleninde tercih edebileceğiniz 30 Dolar altı fiyatı ile Türkiye’den satın almanızda problem olmayacak 5 ürünü listeliyoruz;
1- Xiaomi Wireless Bluettoth 4.1 Kablosuz Kulaklık
2- Xiaomi Smart 1080P WiFi IP Kamera
3- Utorch UD01 LED Masa Lambası
4- GACIRON USB Bisiklet Farı
5- Xiaomi Mi 802.11n 300Mbps WiFi Modem
Son olarak GearBest'in indirim şöleninde aynı zamanda farklı oranlarda indirimlere sahip olmak istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayarak indirimlerinizi kazanabilirsiniz.