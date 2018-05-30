Gearbest, Türkiye Pazarına Resmen Giriş Yaptı!

Gearbest, Xiaomi ile Türkiye'ye resmi olarak giriş yaptı. Gearbest'in satışa sunacağı ilk Xiaomi akıllı telefon ise Redmi 2S olacak.

Çin merkezli bir çevrimiçi alışveriş servisi olan Gearbest, Çinli akıllı telefon ve aksesuar üreticisi Xiaomi ile birlikte resmi olarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Xiaomi’nin Türkiye’deki resmi satış kanalı olacak olan Gearbest’in Türkiye’de satışa sunacağı ilk akıllı telefon ise Xiaomi Redmi 2S olacak.

Gearbest, hem kendisinin hem de Xiaomi’nin Türkiye pazarına girişini tanıtmak amacı ile 6-10 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan GamesWeek fuarında Xiaomi markalı ürün ve aksesuarları tanıtacak. Gearbest ayrıca 6 Haziran’da bir basın toplantısı da düzenleyecek.

Xiaomi Redmi S2 Nasıl Bir Telefon

Pek çok kişiye göre Xiaomi Redmi S2, Redmi serisinin en iyi selfie performansını gösteren cihazı. 16MP çözünürlüğünde yapay zeka destekli bir kamerası bulunan cihaz, AI Beautify özelliği sayesinde mükemmel kalitede selfieler çekebilmenize olanak sağlıyor. Xiaomi, Redmi S2 Haziran’ın ikinci haftasında satışa sunulacak.