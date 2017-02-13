Gebze Teknik Üniversitesi’nde GeekDay Başlıyor!

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu öğrencileri tarafından hazırlanan GeekDay 25 Şubat’ta gerçekleşiyor!

Bilgisayar Bilimleri dünyasına sunacağı katkılar ile dikkat çekecek olan Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu öğrencileri tarafından hazırlanan GeekDay, alanında uzman kişilerle bilişime meraklı bireyleri buluşturacak.

25 Şubat 2017’de gerçekleştirilecek olan bu etkinlik ile 14 paralel seminer ve 7 (max.) workshop düzenlenecek. Siber Güvenlik, Veri Madenciliği, Big Data, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka ve Biyoenformatik gibi oldukça geniş ve oldukça önemli konuların işleneceği GeekDay’de bilişime ve teknolojiye meraklı herkes ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

Arçelik, Havelsan, BTRisk, SoftTech, Linux Kullanıcıları Derneği, AUGMEA ve Seven Bridges gibi firmaların önemli konumdaki yetkililerin katılımlarıyla dolu dolu geçecek etkinlik için detayları bu adresten görebilir, etkinliğe yerinizi buradaki bağlantıdan ayırtabilirsiniz.