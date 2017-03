Dünyanın İlk Floresan Işık Yayan Kurbağası Bulundu!

Dünyanın ilk Floresan özellikli kurbağası, bilim adamları tarafından Arjantin'de saptandı. Güney Amerika polka ağaç kurbağasının bundan başka eşsiz yetenekleri de var.

Normal ışık altında, Güney Amerika polka ağaç kurbağası (Hypsiboas punctatus) yeşil, sarı ve kırmızı renk bir paletine benzer. Eğer ışıkları karartıp ve morötesi aydınlatmayı açarsanız, minik amfibik mavi ve yeşil bir renkte ışıma yayar.

Kısa dalga boylarında absorbe etme ve daha uzun dalga boylarında tekrar yayma kabiliyeti floresan olarak adlandırılır ve karasal hayvanlarda nadiren görülür. Böyle bir olan şimdiye kadar herhangi amfibik de görülmemişti. Araştırmacılar ayrıca, “polka ağacı kurbağasının, diğer hayvanlarda bulunanlardan farklı floresan molekülleri bulunduğunu” bildirdiler. Ekip, bulgularını 13 Mart tarihinde Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlandı.

Floresan ışığın emilmesi gerekiyor. Yani mutlak karanlıkta böyle bir vakadan bahsetmek mümkün olmaz. Birçok okyanus canlısı, mercan, balık, köpek balığı ve bazı deniz kaplumbağaları da floresan ışık yayar.

Şu ana kadar karada floresan yayan hayvanlar sadece bazı akrepler ve papağanlardı. Polka kurbağasının ışık yayma sistemi ise eşsiz.

Araştırmacılar, Santa Fe yakınlarındaki toplanan kurbağalar üzerinde UVA el feneri (siyah ışık olarak da bilinir) kullandı. Kurbağalar, diğer kara hayvanlarının aksine hafif kırmızı yerine yoğun yeşilimsi-mavi bir ışıma yayınca bilim insanları hayret içinde kaldı. Buenos Aires Üniversitesi'nde çalışan bir araştırmacı yazar Julián Faivovich "Buna hala inanamıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hayvanların lenf dokusunda bulunan üç molekül - hyloin-L1, hyloin-L2 ve hiloin-G1 - yeşilimsi floresan ışığından sorumlu. Bahsi geçen moleküller, ilginç bir halka yapısı ve bir hidrokarbon zinciri içerirler ve hayvanlarda bulunan floresan molekülleri arasında eşsiz konumdalar.