Gece Yarısı Aniden Uyanmamızın Sebebini Biliyor musunuz?

Gece yarısı uykusu kaçıp birkaç saat sonra tekrar uyuyanlardansanız, bunun gayet normal olduğunu söyleyebiliriz. Prof. Dr. Roger Ekirch, Royal Society of Medicine’de yaptığı konuşmada olması gereken uyku rutininin bu olduğunu bildirdi.

Geceleri uyanmaktan şikayetçi misiniz? Uyku bozukluğunuzun olduğunu mu düşünüyorsunuz? Prof. Dr. Roger Ekirch’e göre aslında uyku bozukluğunuz yok, hatta böyle olması gayet normal. Geçtiğimiz günlerde Prof. Ekirch, Royal Society of Medicine’de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Gece insomniası1800’lerden önce çok nadir bir problemdi. 16. yüzyılda ise normal hatta üzerinde konuşmaya değer bir şey bile değildi.”

Sanayi Devrimi'nden önce insanlar yaklaşık akşam saat 10 civarında uykuya dalar ve birkaç saat uyuduktan sonra uyanırlardı. Gece vakti birkaç saatlerini uyanık geçirip ikinci uykuya yatarlar ve sabah gün ışığı ile uyanırlardı. Bu, sentetik ışığın keşfinden önce yüzyıllarca tekrarlanmış bir rutindi. Eğer sizin vücudunuz da bu rutinle işliyorsa, atalarınızdan aldığınız genetik miras nedeniyledir. Çünkü 7-8 saat hiç hareket etmeden uyumak, insan vücuduna uygun bir davranış değil.

Eski yıllarda gece vakti 1. ve 2. uyku arasında insanlar kalkıp çalışır, arkadaşlarını ziyaret eder, aileleri ile vakit geçirir, kıyafetlerini yıkar ve benzeri birçok günlük rutin davranışta bulunurlardı. Bunlarla ilgili onlarca tarihi kayıt mevcuttur. Bu vakitte uyanmak ise insomnia olarak tanımlanmazdı. Sanayi Devrimi’nden sonra insanlar, insan vücuduna uygun olmayan şekilde uzun saatler boyunca çalışmaya başladılar. Haliyle normalden fazla yoruluyorlardı. Vahşi kapitalizmin ilk zamanlarında Britanya’daki fabrikalarda neredeyse gün boyunca çalışan işçiler, evlerine aşırı derecede yorgun dönüyorlardı. Yattıklarında birinci uykunun verdiği enerji bu yorgunluğu gidermeye yetmiyordu. Sanayi zamanla tüm Avrupa’ya, sonra da tüm dünyaya yayıldı. 19. yüzyılda iki parça halinde uyumak verimsiz bir davranış olarak algılanmaya başladı.

Prof Ekirch konuşmasında “Bugün birçok insan ikinci uykuyu anormal olarak algılıyor, ancak unutmamamız gereken bir şey var; atalarımız yüzyıllarca bu şekilde uyudu. Ve biz 1-2 yüzyılda bu rutini tamamen değiştiremeyiz. Çift uyku doğal bir davranıştır ve bu şekilde uyuyanlar rutinlerini buna göre planlamalı. Zaten planlamasak da bedenimiz kendi başına bu şekilde hareket eder” ifadelerini kullanarak gece uyanmanın normal olduğunu vurguladı.

Eğer siz de gece uyananlardansanız bu durumu kabul etmeli, hatta bunun bir avantaj olduğunun fark etmelisiniz. İyi uykular!