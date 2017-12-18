Geçen Hafta Sosyal Medyanın Gündemini Meşgul Eden 5 Yalan!

Teyit.org tarafından son dönemlerde yalan olduğu açıklanan 5 haberi sizler için listeledik.

İnternet o kadar büyük bir alana yayıldı ki, doğru ve yanlışı ayırt edemez olduk. Bu durum, sizlere sürekli doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışan bizler için de zor elbette. Yaptığımız haberlerin çok büyük bir kısmında kaynak göstermeye çalışmamızın sebebi bu. Çünkü, internette sizin yanıldığınız gibi biz de yanılabiliriz. Bizim güvenerek sizlere ulaştırdığımız kaynaklar da bilerek veya bilmeyerek makalelerini yanlış hazırlamış olabilirler. Bu yüzden, genelde bu haberleri verirken yanında kaynaklarını da paylaşmaya çalışıyoruz.

Ülkemizde, haberlerin yalan olup olmadığını doğrulayan bir kurum var. Birçoğunuzun bileceği üzere “teyit.org” gündem olan haberlerin doğru olup olmadığını sorguluyor ve sonucunu sizlere bildiriyor. Geçtiğimiz haftalarda popüler olmuş ve doğru olduğu düşünülen, ancak aslında doğru olmayan 5 haberi sizlere açıklayacağız. Bunlar daha çok Facebook gibi sosyal medyalarda görmeye alışık olduğumuz içeriklerden geliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı iddia edilen ayıya karşı savunma sanatının yer aldığı bir görsel, bir süredir internette dolaşıyor. Olayın aslı, Bearmageddon isimli bir grup tarafından “Brezilyalı Jiu Jitsu tekniğini ayıya karşı nasıl kullanırsınız?” başlıklı bir gönderiden geliyor. Ortada Sağlık Bakanlığı gibi bir şey yok aslında.

Hatırı sayılır pek çok sitenin yaptığı bir haber var karşımızda. “Uzaydan gelen bir virüs, 23 Aralık’ta Dünya’yı Yok Edecek” gibi başlıklarla karşımıza çıkan bu haberde, beklenildiği gibi aslında gerçeği yansıtmıyor. Haberin ilk ortaya çıkışı 9 Aralık’ta Stopru.org’a kadar gidiyor. Olay bilim insanlarından ziyade, komplo teorisyenlerin elinden çıkmış gibi duruyor.

Bu haber de pek çok internet sitesinde yankı buldu. Daha önceleri ortada dolaşan bu yalan haber, son günlerde Filistin olaylarının patlak vermesi ile yeniden gündeme oturdu. Filistin’in resmi pulları incelendiğinde ise, bu olayın bir yalan olduğu ortaya çıkıyor. Normalde, Filistin’in Ermeni soykırımını onayladığı bir pul görseli etrafta dolaştı, ancak görselin üzerinde oynama yapıldığı anlaşıldı.

Teyit.org’a göre bu haber tamamiyle yanlış. Zaytung tarafından ortaya atılan bu iddiaya göre bir hac şirketi, umreye gitmek için yola çıkan insanları Rio karnavalına götürmüş. Bunun olma ihtimali zaten pek yok, çünkü Rio dediğiniz yer bambaşka bir kıtada yer alıyor. Zaten, kaynaktaki haberin yanlış olduğu anlaşıldı.

Dünyayı yöneten gücün Rothschild ailesi olduğunu iddia eden haberlerle birlikte Hıristiyan alemindeki lider olan Papa’nın Rothschild’in elini öptüğü görülüyor. Rotchscilhd’in dünyayı kontrol edip etmediğini bilemem, ancak bu fotoğrafın yalan olduğu onaylandı.