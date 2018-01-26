Bu hafta sonu için geçerli olan, Beamdog oyunları da dahil geçici süreliğine 15 tanesi ücretsiz, 17 tanesi indirimli toplam 32 uygulamayı sizlerle paylaşıyoruz.

Bu Ocak ayının son hafta sonunda, Android kullanıcılarını sevindirecek indirimler bulunuyor. Ücretsiz 15, indirimli 17 toplam 32 tane uygulamayı sizler için bir araya getirdik. Bunların bir kısmı oyun, bir kısmı gündelik uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamaların neler olduğuna bir göz atalım. Uygulamalara, isimlerinin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Uygulamalar

İndirimli Uygulamalar

Uygulamaların yanlarında, hangi fiyattan hangi fiyata düştüğü ve ne kadar süre bu indirimin devam edeceği bilgileri sırasıyla yer alıyor. İndirimler, bugün itibariyle başladı ve devam ediyor, fırsatları kaçırmadan uygulamaları satın alabilir ve indirebilirsiniz. Bu haftanın indirimli Android uygulamalarını beğendiniz mi? İçlerinden ilginizi çeken, beğendiğiniz uygulamalar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.