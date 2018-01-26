Kısa Süreliğine Ücretsiz 15, İndirimli 17 Android Uygulaması!

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Bu hafta sonu için geçerli olan, Beamdog oyunları da dahil geçici süreliğine 15 tanesi ücretsiz, 17 tanesi indirimli toplam 32 uygulamayı sizlerle paylaşıyoruz.

Bu Ocak ayının son hafta sonunda, Android kullanıcılarını sevindirecek indirimler bulunuyor. Ücretsiz 15, indirimli 17 toplam 32 tane uygulamayı sizler için bir araya getirdik. Bunların bir kısmı oyun, bir kısmı gündelik uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamaların neler olduğuna bir göz atalım. Uygulamalara, isimlerinin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Ücretsiz Uygulamalar

  1. Apprendre l'Anglais Business ₺ 19.99 -> Ücretsiz; 3 gün
  2. Contraction Counter ₺ 7.79 -> Ücretsiz; 3 gün
  3. nBubble Pro - Kabarcıkla İlgili Bildirimler ₺ 5.99 -> Ücretsiz; 5 gün
  4. Tribal Pass ₺ 5.39 -> Ücretsiz; 1 gün
  5. iBasket Pro - Street Basketball ₺11.99 -> Ücretsiz; 5 gün
  6. The Lost Lands:Dinosaur Hunter ₺ 6.29 -> Ücretsiz; 6 gün
  7. Stranger Run ₺ 2.99 -> Ücretsiz; 7 gün
  8. Magme - Icon Pack ₺3.09 -> Ücretsiz; 7 saat
  9. Gear Live Wallpaper ₺1.59 -> Ücretsiz; 2 gün
  10. Hand drawn - Icon Pack Theme ₺5.89 -> Ücretsiz; 3 gün
  11. Burm - Icon Pack ₺2.39 -> Ücretsiz; 4 gün
  12. Widget Maker full ₺12.99 -> Ücretsiz; 5 gün
  13. Glasic - Icon Pack ₺1.79 -> Ücretsiz; 6 gün
  14. Rocsy Square - Icon Pack ₺2.19-> Ücretsiz; 6 gün
  15. S6 UI - Icon Pack ₺1.49 -> Ücretsiz; 6 gün

İndirimli Uygulamalar

  1. Minotaurus Multi RomControl ₺26.99 -> ₺15.99; 7 saat
  2. AlpineQuest GPS Hiking ₺25.00 -> ₺15.00; 2 gün
  3. GhostScreen ₺2.99 -> ₺1.49; 5 gün
  4. Pro Card Counting Academy ₺11.99 -> ₺3.69; 5 gün
  5. Protect File Pro - Lock and Send File ₺7.89 -> ₺4.49; 5 gün
  6. onTouch English Dictionary - Premium ₺5.99 -> ₺2.89; 6 gün
  7. Gravity For Twitter & RSS ₺12.99 -> ₺6.89; 7 gün
  8. Watch Face - WatchMaker Premium License ₺15.99 -> ₺7.69; 7 gün
  9. Baldur's Gate: Enhanced Edition ₺36.99 -> ₺17.99; 5 gün
  10. Baldur's Gate II ₺36.99 -> ₺17.99; 5 gün
  11. Icewind Dale: Enhanced Edition ₺36.99 -> ₺17.99; 5 gün
  12. Planescape: Torment: Enhanced Edition ₺36.99 -> ₺17.99; 5 gün
  13. Lost Lands 4 (Full) ₺25.99 -> ₺14.99; 6 gün
  14. New York Mysteries 3 (Full) ₺25.99 -> ₺9.99; 6 gün
  15. Oddworld: New 'n' Tasty ₺29.99 -> ₺18.99; 6 gün
  16. Knots Live Wallpaper ₺8.59 -> ₺4.09; 4 gün
  17. Watercolor - Icon Pack ₺5.29 -> ₺3.69; 5 gün

Uygulamaların yanlarında, hangi fiyattan hangi fiyata düştüğü ve ne kadar süre bu indirimin devam edeceği bilgileri sırasıyla yer alıyor. İndirimler, bugün itibariyle başladı ve devam ediyor, fırsatları kaçırmadan uygulamaları satın alabilir ve indirebilirsiniz. Bu haftanın indirimli Android uygulamalarını beğendiniz mi? İçlerinden ilginizi çeken, beğendiğiniz uygulamalar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak : http://www.androidpolice.com/2018/01/26/app-sales-jan-26-2018/
Etiketler: android, uygulama, ücretsiz
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