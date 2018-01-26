Bu Ocak ayının son hafta sonunda, Android kullanıcılarını sevindirecek indirimler bulunuyor. Ücretsiz 15, indirimli 17 toplam 32 tane uygulamayı sizler için bir araya getirdik. Bunların bir kısmı oyun, bir kısmı gündelik uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamaların neler olduğuna bir göz atalım. Uygulamalara, isimlerinin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ücretsiz Uygulamalar
- Apprendre l'Anglais Business ₺ 19.99 -> Ücretsiz; 3 gün
- Contraction Counter ₺ 7.79 -> Ücretsiz; 3 gün
- nBubble Pro - Kabarcıkla İlgili Bildirimler ₺ 5.99 -> Ücretsiz; 5 gün
- Tribal Pass ₺ 5.39 -> Ücretsiz; 1 gün
- iBasket Pro - Street Basketball ₺11.99 -> Ücretsiz; 5 gün
- The Lost Lands:Dinosaur Hunter ₺ 6.29 -> Ücretsiz; 6 gün
- Stranger Run ₺ 2.99 -> Ücretsiz; 7 gün
- Magme - Icon Pack ₺3.09 -> Ücretsiz; 7 saat
- Gear Live Wallpaper ₺1.59 -> Ücretsiz; 2 gün
- Hand drawn - Icon Pack Theme ₺5.89 -> Ücretsiz; 3 gün
- Burm - Icon Pack ₺2.39 -> Ücretsiz; 4 gün
- Widget Maker full ₺12.99 -> Ücretsiz; 5 gün
- Glasic - Icon Pack ₺1.79 -> Ücretsiz; 6 gün
- Rocsy Square - Icon Pack ₺2.19-> Ücretsiz; 6 gün
- S6 UI - Icon Pack ₺1.49 -> Ücretsiz; 6 gün
İndirimli Uygulamalar
- Minotaurus Multi RomControl ₺26.99 -> ₺15.99; 7 saat
- AlpineQuest GPS Hiking ₺25.00 -> ₺15.00; 2 gün
- GhostScreen ₺2.99 -> ₺1.49; 5 gün
- Pro Card Counting Academy ₺11.99 -> ₺3.69; 5 gün
- Protect File Pro - Lock and Send File ₺7.89 -> ₺4.49; 5 gün
- onTouch English Dictionary - Premium ₺5.99 -> ₺2.89; 6 gün
- Gravity For Twitter & RSS ₺12.99 -> ₺6.89; 7 gün
- Watch Face - WatchMaker Premium License ₺15.99 -> ₺7.69; 7 gün
- Baldur's Gate: Enhanced Edition ₺36.99 -> ₺17.99; 5 gün
- Baldur's Gate II ₺36.99 -> ₺17.99; 5 gün
- Icewind Dale: Enhanced Edition ₺36.99 -> ₺17.99; 5 gün
- Planescape: Torment: Enhanced Edition ₺36.99 -> ₺17.99; 5 gün
- Lost Lands 4 (Full) ₺25.99 -> ₺14.99; 6 gün
- New York Mysteries 3 (Full) ₺25.99 -> ₺9.99; 6 gün
- Oddworld: New 'n' Tasty ₺29.99 -> ₺18.99; 6 gün
- Knots Live Wallpaper ₺8.59 -> ₺4.09; 4 gün
- Watercolor - Icon Pack ₺5.29 -> ₺3.69; 5 gün
Uygulamaların yanlarında, hangi fiyattan hangi fiyata düştüğü ve ne kadar süre bu indirimin devam edeceği bilgileri sırasıyla yer alıyor. İndirimler, bugün itibariyle başladı ve devam ediyor, fırsatları kaçırmadan uygulamaları satın alabilir ve indirebilirsiniz. Bu haftanın indirimli Android uygulamalarını beğendiniz mi? İçlerinden ilginizi çeken, beğendiğiniz uygulamalar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.