Android Telefon Üreticileri Neden Güncellemeleri Geç Sunuyor?

Google'ın Android 9.0 Pie sürümünü duyurmasının hemen ardından Pixel cihazlara sunulan güncelleme, aynı gün içerisinde Essential Phone için de dağıtıma başlandı. Bunun sonucu olarak diğer üreticilerin geciken güncellemeler için herhangi bir bahanesi kalmadı.

Normal şartlarda Google'ın Pixel cihazları dışında kalan Android telefonlar, yeni sürümler için aylarca bekliyor; hatta 1 yıldan uzun sürede güncelleme verilen cihazlar bile bulunuyor. Ancak Essential, amiral gemisi seviyesinde özellikleri bulunan Essential Phone'u 400 dolar gibi nispeten uygun bir fiyata satmasına rağmen; Android 9.0 güncellemesini ilk veren üretici olmayı başardı. Essential'ın bu hızı, "Diğer üreticiler neden bunu yapamıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Android'in yeni sürümlerinin kaynak kodları beta sürümleriyle beraber üreticilerle paylaşılıyor. Yani diğer üreticiler de güncellemeyi önceden hazırlayıp, final sürümü tanıtıldığında ise direkt olarak kullanıcılara sunabilirler. Google'ın Treble adlı projesi ise tüm üreticileri daha hızlı güncelleme vermeye teşvik ediyor.

Adil olmak gerekirse, bazı üreticilerin özel arayüzlerine güncellemeleri entegre etmeleri biraz zaman alabilir. Essential Phone ise herhangi bir özel arayüz içermiyor, direkt olarak saf Android ile geliyor. Bu yüzden Essential'ın daha hızlı olması normal olsa da üreticilerin birçoğu güncelleme konusunda gerçekten geç kalıyor.

Bu konuda Samsung'un en güncel cihazı olan Galaxy S9'u ele alabiliriz. Şubat 2018'de piyasaya çıkan S9, hala 2017 yılının Ağustos ayında tanıtılan Android 8.0 Oreo sürümünü kullanıyor. Android 9 Pie'ın çıkmasıyla beraber, Essential Phone'dan iki güncelleme geride kalan S9; maalesef bu konuda tüketicilerin beklentilerini yeterince karşılayamıyor.

Aralık 2017'de kullanıma sunulan Android 8.1 Oreo, henüz Samsung Galaxy S9 cihazları için kullanıma sunulmadı. Telefonu satışa çıkarırken bile 8.1 sürümüyle çıkarma imkanı olan Samsung, 8.0 sürümünü tercih etti.

Diğer üreticilerin de güncelleme karnesi tahmin edebileceğiniz üzere pek iç açıcı değil. Bugün oldukça küçük bir şirket olan Essential bile bu kadar hızlı güncelleme verebiliyorsa, diğer üreticiler de en azından en üst seviye cihazları için çok hızlı güncelleme desteği sunmalı. 1000 doları aşan telefon fiyatlarını dikkate aldığımızda bu durum üreticiler için bu kadar zor olmamalı.

Google'ın açıklamasına göre "Sony, Xiaomi, HMD Global (Nokia), Oppo, Vivo, OnePlus ve Essential" cihazlara ek olarak uygun olan Android One cihazlar bu sonbaharda Android P güncellemesini alacak. Diğer üreticiler konusunda ise şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.