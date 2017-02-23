Geçmekte Bayağı Zorlanacağınız Şiddet Dolu 7 Oyun Modu!

Oyunlar son zamanlarda iyice kolaylaştı. Ciddi oyuncular ise artık bazı oyunlara burun kıvırıyorlar. Siz de bunlardan biri iseniz, sizi daha çok zorlayacak ve şiddeti bol 7 bölüm.

“Zor oyun olsa da biraz uğraştırsa” diyen oyuncu sayısı gün geçtikçe artıyor. Milyonlarca kişinin saatlerini sadece oyun oynamaya ayırmaması anlaşılabilir, bu nedenle geliştirici firmalar son dönemde biraz işleri gevşetti. Ancak kendini oyunlara adayanları da unutmuyorlar. İşte sizi zorlayacak 7 oyun ve içinde barındırdığı mod!

1-The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim hayranıysanız, modlar arasında Frostfall’ı denemelisiniz. Bu modda gerçekten kuzey ülkelerinden birindeymiş gibi hissedeceksiniz.

2-The Witcher 3

“Infection Mode”, Witcher 3’te gerçekten heyecan verici bir mod. Modun başında kısa bir süreliğine yürüyüşe çıkın, sonrasında ise kıyasıya mücadeleye hazır olun.

3-Dying Light

“I am Legion” bölümünde zombileri daha hareketli, tıpkı canlıymışlar gibi bulacaksınız. Bu da haliyle sizi zorlayacak. Oyunlarda “survival mode”ları sevenler için birebir.

4-Doom

“Brutal Doom” modu, efsane oyunda en zevkli modlardan biri. Kısıtlı kaynaklara sahip olduğunuz ve sizi uğraştıracak bir bölüm.

5-GTA 4

“Realistic Weapons” bölümü her zamankinden daha şiddetli çatışmalar yaşayacağınız bir bölüm. GTA hayranıysanız, bu modu oynamadan geçmeyin.

6-Minecraft

Minecraft bambaşka bir dünya. Hayatta kalma modu da beğeniliyor ancak çok da zor değil. “Terrafirmacraft” size daha ciddi bir “survival mode” sunuyor.

7-Civilization 5

Civilization 5’te yapay zeka kısmı eski sürümlerine göre daha gelişmiş durumda. “Civilization Nights” modu ise sizi daha da zorlayacak, çünkü daha büyük bir orduya ihtiyacınız olacak.