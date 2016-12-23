Geçmiş Yılların Efsaneleri Olup, Şimdi Mobilde Oynayabileceğiniz 15 Muhteşem Oyun

Her ne kadar günümüz PC ve konsol oyunculuğu artık fazlasıyla ilerlemiş olsa da özellikle klasik oyunlar noktasında takıntımız hiç eskimiyor. Özellikle son olarak Bully’nin de mobile gelmesiyle zamanında efsaneleşen oyunların mobilde olma durumu artmış oldu. Biz de bu klasiklerden 15 tanesini sizler için listeliyoruz.
1- Bully: Anniversary Edition
2- Grand Theft Auto III, Vice City, San Andreas
3- Max Payne Mobile
4- Worms 2: Armageddon
5- Carmageddon
6- Doom Classic
7- Wolfenstein 3D Classic
8- Prince of Persia Classic
9- Star Wars: Knights of the Old Republic
10- Pac-Man 256
11- Tomb Raider
12- Sonic The Hedgehog
13- Crazy Taxi
14- Grim Fandango
15- Dragon's Lair
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