Geçmiş Yılların Efsaneleri Olup, Şimdi Mobilde Oynayabileceğiniz 15 Muhteşem Oyun

Zamanında konsollarda ve pc’de deliler gibi oynadığımız, aradan yılların geçmesiyle mobil platforma taşınan 15 muhteşem yapıma bakıyoruz.

Her ne kadar günümüz PC ve konsol oyunculuğu artık fazlasıyla ilerlemiş olsa da özellikle klasik oyunlar noktasında takıntımız hiç eskimiyor. Özellikle son olarak Bully’nin de mobile gelmesiyle zamanında efsaneleşen oyunların mobilde olma durumu artmış oldu. Biz de bu klasiklerden 15 tanesini sizler için listeliyoruz.

1- Bully: Anniversary Edition

2- Grand Theft Auto III, Vice City, San Andreas

3- Max Payne Mobile

4- Worms 2: Armageddon

5- Carmageddon

6- Doom Classic

7- Wolfenstein 3D Classic

8- Prince of Persia Classic

9- Star Wars: Knights of the Old Republic

10- Pac-Man 256

11- Tomb Raider

12- Sonic The Hedgehog

13- Crazy Taxi

14- Grim Fandango

15- Dragon's Lair