Geçmişe Gitmek İsteyenlere, Arduino ile Altair 8800!

Dünyanın en etkili kişisel bilgisayarı olan Altair 8800'ı Arduino kitiyle yeniden oluşturun.

Geçmişe doğru gittiğimizde, bilgisayar denilince aklımıza gelen ilk cihazlar genelde IBM ve/veya Apple Macintosh'lar olur. Ama hangisi en etkilisiydi diye sorarsanız, MITS Altair 8800 diyebiliriz. Şöyle de bir soru canlanıyor tabii, onlarca yıllık mail-order tipi sipariş bilgisayarı neden "en etkili"? Sebebi şu; Popular Electronics dergisinin Ocak 1975 baskısının kapağını süslemesiyle, kişisel bilgisayarları bir ticaret, bir pazar ürünü yapacak olan herkese ilham kaynağı olmuştu.

Kırk yılı geçkin süreden sonra, Altair'a hayat veren teknolojinin baya eski kaldığını söyleyebiliriz. Ama bu durum, Arduino temelli, 149 dolara bir replika yapacak olan Chris David'i durdurmaya yetmedi. O döneme gittiğinizde, enflasyonu vs. hesaba katmadan yaklaşık 439 dolardan daha az bir değere mal etmeyi başardı. Davis, açıklamasında "Altair 8800 ve yakın bilgisayar geçmişi beni hep büyülemişti. Daha dokuz yaşında olduğumdan Altair'i dizayn etmek için çok gençtim. Ama Altair'i dizayn etmek arzusu beni hiç bırakmadı." ifadelerini kullandı. Davis, Arduino Duo için yazılmış bir Altair emülatörünü hazırlayan David Hansel'den ilham aldığını söyledi. Kit, orijinal Altair 8800'ın aksine, işlemlerin emülasyonunu sağlamayıp, yerleşik bir yazılım da içeriyor.

Günümüz teknolojisinde, günümüz nesline, fare kaydırmak veya dokunmatik ekranlar suretiyle bilgisayar kullanmak yerine anahtar açıp kapatarak bilgisayar kullanmak tuhaf gelecektir. Ama geçmişe doğru ufak bir yolculuk yapmak isterseniz, haftasonunuzda sizi meşgul edecek güzel bir proje haline getirebilirsiniz.