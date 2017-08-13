Great 78 adlı proje dahilinde bugüne kadar toplanan modern çağa ait, yakın geçmişten esintiler sunan 50.000 adet ses kaydı, bazı gönüllülerce dijital ortama aktarılarak Internet Archive üzerinde yayınlandı. Söz konusu kayıtlar indirilebilir olduğu gibi, aynı zamanda çalışmayla ilgili görüşlerinizi de belirtebiliyorsunuz.

New York Archive of Contemporary Music (Çağdaş Müzik Arşivi) kuruluşu 1985 yılından bu yana yayınlanan bazı sesli ve görüntülü materyalleri arşivde topluyor. Bir yıl kadar önce ‘Internet Archive’ ile iş birliğine giden kurum, ‘Great 78 Project’ adlı projesini halka açmayı hedefliyor. Sesli-görüntülü dijitalleştirme tedarikçilerinden George Blood L.P.'nin diğer gönüllülerle birlikte yürüttüğü ‘Great 78 Project, şimdiye değin en görkemli halleriyle dinlenmeye hazır, 50.000 adet dijitalleştirilmiş 78rpm disk ve silindir kayıtlarını Internet Archive sitesi üzerinde topladı.

Aslında Internet Archive devam etmekte olan bir proje dahilinde, büyük çoğunluğu 1950 ve öncesine ait, 200.000 adet fiziksel ses kaydı (plak, bant, v.b.) bağışlamıştı. Bu eski kayıtlar günümüzde plakların üretim maddesi olan reçineden değil, ‘şelak’ adlı maddeden üretilmişler. Kırılgan bir madde olan ‘şelak’, rahatsız edici yüzey gürültüsüne sebebiyet verdiği için 1960 yılından bu yana kullanılmıyor. Aynı zamanda kırılgan bir yapıya sahip olması nedeniyle de kullanımı güçleştiriyor. Eğer bu kayıtlar dijital ortama aktarılmış olmasalardı, bir kısmının yok olup gitmesi işten bile değildi.

Internet Archive’in kayıtları dijitalleştirmeye yönelik çalışması daha çok az bulunan, gözden kaçan ‘ender’ kayıtlara yönelik. Oluşturulan koleksiyon blues, bluegrass, yodeling ve hatta 1941 yıllarından kalma birkaç Novachord synthesizer plağını içeren seçmelerden oluşuyor.

Internet Archive’in ‘Great 78 Project’ veri tabanında kaydı dijital ortama aktaran kişinin adı, kayıt orijinalinin çıkış tarihi ve benzeri kriterler dahilinde aramalar yapabiliyorsunuz. Dinlemek isteyeceğiniz bir plağın alternatif yapımları ya da aynı şarkının farklı biçimlerde kaydedilmiş birden fazla biçimiyle karşılaşabilirsiniz. Tüm bu kayıtlar indirilebilir olmakla birlikte, aynı zamanda yorumlara da açık tutuluyorlar. Olur da bu koleksiyon biraz ağır gelirse, Twitter hesabında yayınlanan bağlantıda, 78’li yıllara ait 10 dakikalık dijital kayıtlarla da haşır neşir olabilirsiniz. Aynı zamanda sadece oldukça iyi, yeni kayıtları dinlemek isterseniz, bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.