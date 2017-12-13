Geçmişi İle Geleceği Harmanlayan Tasarımcıdan Uçan Araba

Geçmişin ince hatları ile geleceğin teknolojisini bir araya getiren İtalyan tasarımcı Pierpaolo Lazzarini, muhteşem bir uçan araba konsepti paylaştı.

İtalyan tasarımcı Pierpaolo Lazzarini, yıllar içinde birbirinden iddialı ve farklı tasarımlarıyla gündeme gelen bir sanatçı. Bu tasarımlardan bazılarını görmüş bile olabilirsiniz, ancak son tasarımıyla birlikte Lazzarini ismini artık daha sık duymaya başlayacaksınız.

Lazzarini Design Studio’nun sloganı olan “Geleceği düşün, geçmişi unutma” cümlesini gerçek anlamıyla kullanan Lazzarini, geçmişte kullanılan otomobillerin tasarımına benzer bir uçan otomobil tasarladı. İkonik İtalyan otomobil markası Isota Fraschini’nin 20. yüzyıl Tipo 8 araçlarını örnek alan Lazzarini, bu araç konseptine uygun bir biçimde 4 motorlu bir uçan otomobil tasarladı.

Uçan otomobil, 1940’lı yılların yumuşak çizgisini korumaya devam ederken, modern tasarımdan da muhteşem izler yakalamayı başarıyor. İki kişinin binebileceği ve bir nevi drone mantığında çalışacak konsept otomobilde, küçük çaplı 4 türbin motoru bulunuyor.

Lazzarini’nin fütüristik tasarımı bununla da sınırlı değil. Daha önce denizde yaşayabilmeniz için deniz evi tasarlamıştı. UFO benzeri bir tasarıma sahip olan ev, 'o kadar zengin olursam yaşamak isteyeceğim yerlerden birisi' olarak hafızama yer etmişti.

Peki, sizce Lazzarini’nin tasarladığı klasik uçan araba nasıl olmuş? Gelecekle geçmişin harmanlaması olan bu aracı yakın gelecekte görebilecek miyiz? Yorumlarınızı bekliyorum.