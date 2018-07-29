Geçmişte atılan tweet'ler, aradan geçen yıllardan sonra pişman edebiliyor ancak bu paylaşımlarınızı yedekleyip, sonrasında silmenin basit yolları var.

Geçtiğimiz günlerde sizinle paylaştığımız bir haberde, geçmişte attığı pedofili içerikli tweetler sebebiyle Marvel'le ilişiği kesilen James Gunn'dan bahsetmiştik. Büyük tepki toplayan olay sonrasında Gunn, yaptığı çirkin paylaşımların 'komiklik için' olduğunu savunmuş ve artık böyle şeyler paylaşacak biri olmadığını belirterek özür dilemişti ancak böyle hassas konularda hiçbir özrün kabul edilmemesi gerek ve Gunn'ın da başına gelen tam olarak bu oldu.

James Gunn'ın yaşadıklarını bir örnek olarak almak etik olarak çok da doğru olmasa da yapılan paylaşımların, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin başımıza iş açacağını anlamak için geçerli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde ülkemizde de sosyal medyada yapılan pek çok paylaşımın yaptırımı olabiliyor ve sosyal medya kullanıcıları artık bu konuda oldukça bilinçli.

Bu 'suç' ya da 'kötü örnek' teşkil edebilecek paylaşımların silinmesi de esasen bir sorundur ve kişiyi aklamaz fakat bunların dışında, genel anlamda geçmişte attığınız ve şimdi 'amma saçmalamışım' dediğiniz tweetleriniz mutlaka vardır. İşte tüm o tweetleri silmek için oldukça basit yollar var.

Öncelikle, tüm tweetlerinizi yedekleyebileceğinizi bilmelisiniz. Twitter'da Ayarlar sekmesinden ulaşabileceğiniz arşiv isteme seçeneğiyle, tüm tweetlerinizi indirerek bilgisayarınızda yedekleyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra da tweetleri silmek için ilk olarak Twitter'ın gelişmiş arama özelliğini kullanmanız ve hesap adınızla birlikte anahtar kelimeler yardımıyla silmeyi isteyebileceğiniz içerikleri filtrelemeniz gerek.

Filtreleme işlemini tamamladıktan sonra ortaya çıkan tweetlerinizin sayısı gözünüzü korkutacak cinstense, korkmanıza gerek yok çünkü sizin yerinize seçtiğiniz tweetleri silen Tweet Delete gibi web siteleri ve uygulamalar mevcut. Tweet Delete tamamen ücretsiz ve hesabınızla giriş yaparak kolayca aynı anda 3200 tweet silebiliyorsunuz.

Ancak daha detaylı taramalar ve düzenli bir tweet temizliği isterseniz, abonelik sistemiyle hizmet veren ücretli uygulama ve web sitelerini de değerlendirebilirsiniz. Twitter Archive Eraser, ücretli olanlar arasında en kullanışlı olanı ve oldukça fazla tercih ediliyor. Yukarıdaki videoya göz atarak, nasıl kullanıldığına da bakabilirsiniz. Aynı şekilde benzer onlarca uygulama ve web sitesine de ufak bir araştırma sonrasında ulaşabileceğinizi de unutmayın.