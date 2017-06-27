Sanki Bizlere UFO’ları Anlatmışlar Dedirten 10 Tarihi Resi

Geçmiş dönemlerde yapılan bazı resimlerde ve içlerindeki detaylarda, sanki dünya dışı varlıklar tasvir edilmiş.

Dünya dışı varlıklar, UFO’lar ve daha nicesi, şu an bile insanoğlunun en merak duyduğu ve üzerinde araştırmalar yaptığı alanların tepesinde yer alıyor. Bu durum geçmiş dönemlerde de tazeliğini tıpkı bugünkü korumuş, hatta yapılan bazı resimlerde bundan sanki direkt olarak bahsedilmiş. İnsanı işkillendiren, ‘sanki bize UFO’ları anlatmışlar’ dedirten 10 tarihi resme bir bakalım

"The Annunciation with Saint Emidius", (Aziz Emidius'tan Duyuru) (1486)

Hz. İsa’nın doğumunu Hz. Meryem’e müjdelemek için yapılan bu eserde birçok kişi, Hz. Meryem’in üzerinde parıldayan ışık halkasının bir UFO olduğunu öne sürüyor.

"Ume No Chiri", (1844)

"Toen shōsetsu" (1825), "Hyōryū kishū" (1835) ve "Ume-no-chiri" (1844) gibi üç farklı Japonca metinde tasvir edilen bu nesne, 1803'te Doğu Japonya'nın Hitachi kıyılarında sürüklenmekte olan, gizemli ve bilinmeyen bir cisim olarak anlatılıyor. Tasarımıyla insanın zihnini bulandıran nesnenin ne olduğu hala çözülebilmiş değil.

"Glorification of the Eucharist", (Eucharist'in Yüceltilmesi), (1600)

İtalyan ressam Ventura Salimbeni’nin 17. yüzyılda yaptığı bu çalışma, Hz. İsa’nın, Tanrı’nın Krallığı’na bakmasını gösteriyor. Fakat bazı kimseler, resimdeki ilginç yuvarlak nesnenin Rusların Sputnik uydusuyla benzerlik gösterdiğini iddia ediyor.

"Saint Wolfgang and the Devil", (Aziz Wolfgang ve Şeytan) (1475)

Rönesans döneminin ünlü ressamlarından Michael Pacher, bu eserinde şeytanın Wolfgang’ı kandırarak bir kilise inşa ettirdiği efsaneye atıfta bulunuyor. Bazı araştırmacılar ise resimde tasvirin şeytana değil, dünya dışı bir varlığa ait olduğunu öne sürüyorlar.

"The Baptism of Christ", (Mesih'in Vaftizi) (1710)

18. yüzyılda Hollandalı sanatçı Aert De Gelder tarafından yapılan eser hakkında UFO araştırmacıları, Vaftizci Yahya’nın ve Hz. İsa’ın üzerine ışık saçan disk benzeri bu nesnenin, bir UFO olabileceğini düşünüyorlar.

Peru’daki Tepe Oymaları

Peru’da, tarihi 1 ila 6. yüzyıl arasına uzanan, eski Peru halkları tarafından tepelere oyularak yapılmış resimler bulunuyor. Hakkında birçok teorinin bulunduğu bu resimde kimilerine göre bir uzaylı figürü tasvir ediliyor.

"Madonna with Saint Giovannino", (15. Yüzyıl) Domenico Ghirlandaio

İtalyan Rönesans sanatçısı Domenico Ghirlandaio’nun 15. yüzyılda yaptığı bu eserinde Meryem Ana’nın iki çocuğuna baktığı tasvir ediliyor.

Fakat resme biraz daha yakından bakıldığında, -bazı araştırmacılara göre- tabloda uzaylıların varlığına işaret edildiği iddia ediliyor.

Visoki Decani Manastırı'ndaki Çarmıha Gerilme Resmi (1350)

Visoki Decani Manastırı'nda bulunan çarmıha gerilme resminde de ilginç bir detay bulunuyor.

Resme biraz daha yakından bakıldığında, sanki bir kişinin tek kişilik uzay gemisine bindiği tasvir edilmiş.

Uzay Gemisine Benzeyen Mağara Resmi

Geçmişi 15 bin yıl öncesine dayanan bu mağara resminde, açıkça uzay gemisine benzeyen bir cisim görülüyor.

Astronota Benzeyen Mağara Resmi

​

Yine tarihi M.Ö. 10 bin yılına uzanan mağarada yapılmış bir başka resimde, sanki astronotlara benzer figürler görülüyor.