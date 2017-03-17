Geçmişten Günümüze Apple’ın MacBook Evrimi!

Apple’ın ilk olarak Macintosh Portable adıyla başladığı MacBook dünyası muhteşem bir evrimin de göstergesi idi.

Apple’ın son olarak Touch Bar adını verdiği teknoloji ile dokunmatik detaylar kazanan MacBook’u, aslında 1989 yılından bu yana geliştiriyor. Aradan geçen 28 yıl ile tam manasıyla evrim geçiren Apple’ın MacBook’u, aslında ilk olarak Macintosh Portable adıyla gelmişti.

İlk olarak listemize başlamadan önce hemen aşağıdan MacBook'un atalarından biri olan PowerBook 165C ile son MacBook Pro arasındaki kıyaslamasına bakarak gelişimi kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

Şimdi de listemize geçebiliriz, işte taşınabilir bilgisayar dünyasında Apple’ın tarihi;

1) Macintosh Portable (1989)

Apple’ın ilk taşınabilir bilgisayarı olan Macintosh Portable, adından da anlaşılabileceği gibi “Taşınabilir bir Macintosh” o zaman için harika bir üründü.

16MHz hızındaki işlemcisi, 1MB RAM, 40MB HDD, 9.8 inç 640x400 piksel ekran gibi detaylara sahip olan bilgisayar, tam 7.2kg ağırlığa sahipti.

2) PowerBook Serisi (1991-2006)

Macintosh Portable’dan sonra PowerBook serisine geçen Apple, 2006’ya kadar laptoplarına PowerBook adını verdi. İlk olarak PowerBook 100 ile başlayan bu liste 140, 170, 145, 160, 210 gibi numaralar ile devam ederken G serisi ile çağ atlamıştı.

G3’ün ardından gelen G4 Titanium ve G4 Aluminum serileri ise aslında Apple’ın taşınabilir bilgisayarlarını MacBook haline getirdi diyebiliriz.

3) iBook Serisi (1999-2006)

PowerBook’tan sonra “i” harfini fazlasıyla kullanmaya başlamış olan Apple, bilgisayarlarına da bu isimleri verirken taşınabilir olanlara da iBook adını vermeye başladı.

Renkli tasarımları ile dikkat çeken iBook’lardan ilki 300MHz hızında PowerPC G3 işlemci, 32MB RAM, 3.2GB depolama alanı gibi detaylar sunuyordu. Belki de Apple’ın en tatlı laptop serisi bunlar diyebiliriz.

4) MacBook Dünyası (2006-)

2006 yılına geldiğimizde ise ilk MacBook adıyla taşınabilir bilgisayarı piyasaya süren Apple, artık güçlü şık bir MacBook’u bizlere sunmayı başardı.

Ardından MacBook Air ve MacBook Pro adlı ikili sisteme geçen Apple, yıllarca bu seriyi devam ettirirken 2008’de tamamen alüminyum gövdeli bilgisayar üretmişti. Sonrasında retina ekran gibi yenilikler getiren ve inceldikçe incelen MacBook’lar 2015’te gelen MacBook ile incelikte zirveye ulaştı.

MacBook Air ve MacBook Pro’dan farklı, sadece MacBook adını alan model büyük ihtimalle MacBook Air’ın yerine geçecekken son olarak da MacBook Pro kendini yeniledi, portları bir kenara attı ve Touch Bar ile göründü.

Bakalım ilerleyen yıllarda ne gibi yenilikler göreceğiz.