Aralık 2017’de karşımıza çıkan en başarılı 5 ücretsiz Android oyununu sizlere sunuyoruz.

Yepyeni bir yıldan hepinize merhabalar dostlarım. 2018’e girdiğimiz bu saatlerde, sizlere Aralık 2017’nin en güzel 5 ücretsiz Android oyununu sunacağız. 2018’in de, 2017’de olduğu gibi kaliteli ve bir o kadar da ücretsiz oyunlarla dolu olmasını diliyorum. Android kullanıcıları için sunacağım bu 5 oyunu ücretsiz olarak indirerek, 2018’e bol oyunlu bir şekilde girebilirsiniz.

Alpha-Beta

%111 isimli geliştiricinin ellerinden çıkan Alpha-Beta, bağımlılık yapıcı oyunlar arasında yer alıyor. Güçlü kahramanlarla kendi sürünüzü yaratıp, sözlükteki tüm alfabeleri toplamaya çalışacaksınız.

Dancing Ball 2 Music Game

Dans temalı oyunları seviyorsanız, bu platform oyunu çok hoşunuza gidebilir. Başarılı soundtrackleri ile en iyi skoru elde etmeye çalışacağınız bu koşucu tipi oyun, zaman öldürmek istediğinizde güzel bir alternatif olacak.

Lintrix

Zorlu bir bulmaca oyunu arıyorsanız, Lintrix harika bir tercih olacak. Oyunun eğlenceli dünyasını keşfederek kendinize engeller yaratacak ve kristal güçlerini çeşitli taktikleri kullanarak kendinizi düşmanlara karşı korumanız gerekecek.

Slam Dunk King

Topları potaya atarak en iyisi olduğunuzu kanıtlamanız gereken güzel bir boş zaman oyunu.

Monkey Swag

Korsan olduğunuz oyunda, kaptan Long John Silverback’in anlatılmamış hikayelerine dalacaksınız. Karanlık mağaralar, aktif volkanlar ve kayıp medeniyetler arasında uzun bir yolculuk sizleri bekliyor.