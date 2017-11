Geçtiğimiz Ayın En Çok Beğenilen 7 Ücretsiz Android Oyunu

Ekim 2017'de Google Play'e gelen en güzel 7 oyunu sizler için listeledik. Elbette bu oyunlar ücretsiz seçeneğiyle bulunuyorlar.

2017’nin sonuna adım adım yaklaşıyoruz. Bu süreçte yine yepyeni oyunlarla karşılaştık. Kasım ayına girdiğimiz bu günde, sizlere Ekim ayının en başarılı 7 oyununu sunmak istiyorum. Bu oyunlar belirli bir beğeni kitlesine ulaşmış, içerisinde öznel düşüncelerimin de yer aldığı bir listedir. Siz de Ekim ayında çıkan başarılı oyunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Ekim ayında Google Play’e gelen en başarılı 7 Android oyun

Drag & Dodge

Drag & Dodge, bağımlılık yaratan, ultra hızlı ve zekice düşünülmüş mekaniklere sahip bir oyun. Arcade türünü barındıran oyunda mümkün olduğu kadar hızlı olacak şekilde düşmanlarınızdan kaçmanız gerekiyor.

Into the Dead 2

Sağlam ve birden fazla sonlu hikayesiyle, zombi temasını seven oyuncular için en iddialı oyunlardan birisi olan Into the Dead 2, Ekim ayında benim açımdan en iyi oyun oldu.

OPUS: Rocket of Whispers

Buz ve kar dünyasında, yıldızlara ulaşacak bir roket yapmak için uğraşın. Kıyameti akıllara getiren bir dünyada roket inşa etmeye çalışacağınız oyun, geniş bir kitle tarafından çok beğenildi.

Seeing Stars

Göz kamaştırıcı grafiklerle klasik oyunları harmanlayan bir oyun arıyorsanız, bu oyun tam size göre. Yıldızları birbirine bağlayarak gezegeninizi koruyun. Oyunun ana amacı sizin becerilerinizi test etmek, o yüzden hafif eğlence arayan oyuncular için güzel bir alternatif olacaktır.

Stranger Things: The Game

Kısa süre önce 2. sezonu yayınlanan Stranger Things’in mobil oyunu. Diziyi seven oyuncuların yakından takip edeceğini düşünüyorum.

World Select

Kelime bulma oyunlarını sevenler için güzel bir oyun. Bu oyunu Türkçe olarak oynamak mümkün değil, bu yüzden İngilizce’sini geliştirmek isteyenlerin şans vermesini öneriyorum.

Swish Ball

Basketbol temalı oyunları sevenler için retro grafiklere sahip hoş bir oyun.