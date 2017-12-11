Geçtiğimiz Hafta Çıkan En İyi 5 Android Oyun

Aralık'ın ilk günlerinde karşımıza çıkan en iyi 5 Android oyunu sizler için listeledik.

Google Play Store’a her hafta binlerce yeni oyun geliyor. Bu oyunlar arasında ücretli olanlar belirli bir konumda yer alıyor olsa da, ücretsiz olanlar kalite açısından çok çeşitli olabiliyorlar. Eğer gününüzün büyük bir kısmını bu tarz uygulamalar aramaya ayırmıyorsanız, bu oyunlar gözünüzden kaçıyor olabilir. Bu yüzden bugün sizlere henüz yeni çıkmasına rağmen gözünüzden kaçtığını düşündüğümüz 5 ücretsiz oyun sunacağım.

Bu oyunlar, diğer serilerimiz gibi kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlardan değil. Bunlar sürekli ücretsiz oyunlar, ancak bu ücretsiz oyunlar arasında dikkatleri üzerine çeken yapımlar.

Toppluva

Toppluva, eski Windows kayak oyununu bizlere andırıyor. Hoş grafikleri ile bir dağdan aşağı doğru kaymaya çalıştığınız oyunda, bayraklar etrafındaki öğeleri toplayarak finish çizgisine kadar pek çok engelden kaçınmaya çalışacaksınız.

Star Tale

Yerçekimine odaklanan bir uzay oyunu olan Star Tale’de, yerçekimi ile sizi kendinize çeken gezegenlerden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Dikkatli olun, gezegene çarparsanız işiniz biter.

Hoppenhelm

Oyunda, bir zindan içerisinde sıkışıp kalmış bir şövalyeyi kontrol ediyorsunuz. Yükselen lavlar sizi yakalamadan önce yolunuzda hızlıca ilerlemelisiniz. Müttefiklerin ve daha iyi silahların kilidini açmak için para toplayarak zindandan kurtulmaya çalışabilirsiniz. Oyun, basit kontrollere sahip hoş bir retro oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

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Desert Legacy

Desert Legacy, sonsuz bir çölün enkazı üzerinde kaymanızı sağlayan bir arcade tabanlı oyun. Antik kentin kalıntılarından ve diğer tehlikeli şeylerden kurtularak en uzak mesafeye ulaşmaya çalışmalısınız.

Tank Buddies

Sonsuz bir yarış oyununda saldırı mekanikleri de sunan Tank Buddies, düşman tanklarına karşı savaşmak ve en uzak noktaya gitmek isteyenler için çok güzel bir alternatif.

Ayrıca, bu listeyi ortaya çıkartan Phandroid'in videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.