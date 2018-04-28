Geçtiğimiz Hafta En Çok İlgi Gören 7 Film Fragmanı

Hepimiz biliriz ki fragmanlar heyecanlıdır, ilgi çekicidir, merak uyandırıcıdır. Bu bağlamda geçtiğimiz haftanın en çok ilgi gören birbirinden heyecanlı 7 film fragmanını sizler için derledik. İşte o fragmanlar.

Fragman deyip geçmeyin, onu izlemenin de apayrı bir hazzı vardır. Gelecek programın en tatlı habercisidir fragman. Kısadır ama etkilidir. Bu bağlamda içeriğimizde geçen hafta en çok ilgi gören ve en çok izlenilen fragmanları bir araya getirdik. İçlerinde sizin de favorinizin olabileceği bu fragmanları gelin birlikte inceleyelim.

Crazy Rich Asians

New Yorklu Rachel Chu, uzun zamandır Nick Young ile birliktedir. Rachel, Nick’in en yakın arkadaşının düğününde sevgilisine eşlik etmek için Singapur’a gider. Genç kadın Asya’ya ilk defa gidecek olmaktan oldukça heyecanlıdır fakat bir yandan da büyük bir stres altındadır. Singapur’da Nick’in ailesi ile tanışacak olmaktan endişe duyan Rachel, bu sırada sevgilisi ile ilgili bilmediği şeyler öğrenir. Nick, ülkenin en zengin ailelerinden birine sahiptir ve o ülkedeki gözde bekarlardan biridir. Rachel, Singapur’a ayak bastığı andan itibaren tüm gözler ona çevrilir. Genç kadının çevresi bir anda onu kıskanan ve Nick’ten ayırmayı planlayan insanlarla dolar.

Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot

John Callahan’in (Joaquin Phoenix) geçirdiği araba kazasında ölümden döndükten sonra yapmak istediği son şey alkolü bırakmaktır. Fakat kız arkadaşı (Rooney Mara) ve karizmatik sponsorunun (Jonah Hill) cesaretlendirmesiyle gönülsüzce tedaviye başlar ve bu sırada karikatür çizmeye olan yeteneğini keşfeder. Karikatürler, Callahan’ın hayatına yeni bir soluk getirir.

Kin

Kısa bir süre önce serbest bırakılan bir mahkum ve onun üvey kardeşi Eli, ailesi ile birlikte suç oranı yüksek bir bölgede yaşar. Eli’nin ağabeyinin suç lorduna borcu yüzünden eski karanlık hayatına geri döner. İntikam peşinde olan bir suçlu Eli’nin ağabeyinin peşinde düşünce kardeşler kaçmak zorunda kalır. Bu sırada Eli, dış dünyadan gelen ve gizemli güçleri olan bir silah keşfeder. Silahı kullanmaya başlayan Eli, federal ajanların peşine takılmasına neden olur. Hayatları tehlikede olan kardeşler, düşmanlarından kaçarken bu silah sayesinde kendilerini koruyabilecektir.

On Chesil Beach

Ian McEwan'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan filmde Florence ve Edward’ın hikayesi konu ediliyor. Cinselliğin tabu olduğu bir dönemde yaşayan çift, evlendikleri güne kadar cinsellik hakkında konuşmamıştır ve başbaşa kaldıkları zaman bunun sıkıntısını çekmeye başlarlar. Toplumun farklı kültürlerinden gelen, evliliğe ve cinselliğe farklı açılardan bakan Edvard ve Florence evliliklerinin ardından kendileri ile yüzleşecekleri bir sürece girer.

Smallfoot

İnsanların varlığına inanan genç ve zeki bir yeti, bu fikrinde diretse de kimseyi kendine inandıramaz. Ancak günün birinde beklenmedik bir şey olur ve karşısına bir insan çıkıverir. Bir "küçükayak" bulduğu haberi sevimli yetimize ün kazandırmanın yanı sıra sevdiği kızın kalbini kazanma şansını da sunar. Ancak bu yeni keşif, sakin yeti topluluğunu, karlı köylerinin ötesindeki büyük dünyada neler olabileceğine dair bir kargaşaya sürükler...

Venom

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır.

Woman Walks Ahead

Woman Walks Ahead filmi, 1890'ların Brooklyn'den portre ressamı Catherine Weldon'ı temel alıyor. Weldon yeni projesi olan Oturan Boğa portresi çizmek üzere Dakota'ya gitmektedir. Ancak oraya vardığında ummadığı bir şeyle karşılaşacaktır. Genç kadın burada Lakota halklarının topraklarının haklarına yönelik mücadele verecektir.