Geçtiğimiz Haftanın En Popüler 5 Mobil Oyunu

Yeni oyun arayışında olan mobil oyun takipçileri veya boş olduğunda zaman geçirmek isteyenler için geçtiğimiz haftanın popüler uygulamalarını derledik.

Catan Stories: Legend of the Sea Robbers

Efsanevi masa oyunu Catan'dan dönen Asmodee Digital'in yeni oyunu, orijinal olup ayrıca saf strateji ve ticaret öğelerinden uzakta, bir RPG benzeri oyundur. Catan oyununun hikayelerinden Legend of the Sea, insanların adaya ilk gelmesinden yaklaşık 70 yıl sonra gerçekleşiyor. Hikaye de seçebileceğiniz üç karakter bulunuyor ve spesifik oyun hayranıysanız, sizin için bu yerinde bir seçim olacaktır.

Oyun 6,89TL karşılığında indirilebilir

PES 2018 for Mobile

Futbol oyunlarından FIFA oynamıyorsanız, muhtemelen Pro Evolution Soccer yani PES'i oynuyorsunuzdur. Konami'nin bu yeni oyunu, PES 2018'in mobil sürümü. Takımlarda 2017-2018 sezonunun kadrosu mevcut.

Oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulama içi satın alımlar bulunuyor.

SuperTuxKart

Telefonunuzda oynayabileceğiniz Mario Kart Ailesine ait bir oyunu arıyorsanız, SuperTuxKart aradığınız şey olabilir. En sevdiğiniz İtalyan tesisatçılar sürücü olarak bulunmuyor ne yazık ki. Oyun, Linux, Windows ve Mac üzerinde büyük bir popülerlik kazanmıştı. Şimdi de mobil versiyonu bizimle.

Oyun şimdilik sadece Google Play Store’da yer alıyor. İndirmek için de herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

Merge Farm!

Gram Games tarafından hazırlanan çiftçilik oyunudur."Merge Dragons!" Ve ardından "Merge Town!" Ile başlayan serüvenin son durağı Merge Farm! Oyunun temel amacı, çiftliğinizi karlı hale getirmek için farklı bitki yetiştirip hasat etmek. Oyuncular daha sonra onları büyütmek için aynı çeşitteki bitkileri birleştirebiliyor. Ekinleriniz ne kadar büyük olursa o kadar çok meyve üretecekler ve bu sayede tarlanızda daha fazla kazanç sağlayacaksınız. Bu tarz oyunlar seviyorsanız yeni oyununuz olma şansı yüksek.

Yine ücretsiz indirilen oyunlardan.

Crashbots

Koşma oyunlarını seviyorsanız Crashbots, bu popüler türe farklılıklar getirmeye çalışıyor. Bir robotu kontrol ediyorsunuz ve bir ambarın içinde koşuyorsunuz. Amaç, yıkılmamaktır. Çok basit olduğunu düşünüyorsanız, oyunun birkaç dakika sonra aynı basitlikte kalmadığını görebilirsiniz.