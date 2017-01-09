Geçtiğimiz Haftanın Önemli Ulaşım, Lojistik ve Yenilenebilir Enerji Haberleri

Geçtiğimiz haftanın ulaşım, lojistik ve yenilenebilir enerji alanındaki önemli haberlerini derledik.

Geçtiğimiz haftaya CES 2017 damgasını vurdu. Fuarda özellikle birçok elektrikli araç ve fütüristik araç tanıtıldı. Bununla birlikte, dünya çapında da ulaşım ve yenilenebilir enerji alanında önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz haftanın önemli ulaşım, lojistik ve yenilenebilir enerji haberlerine kısaca göz atalım.

Faraday Future, FF 91 adlı elektrikli aracını tanıttı.

Nissan , yeni nesil elektrikli ve sürücüsüz Leaf isimli aracını duyurdu.

, yeni nesil elektrikli ve sürücüsüz isimli aracını duyurdu. Toyota , sürücüsünün uykusu geldiğinde kontrolü ele alan fütüristik konsept aracını görücüye çıkardı.

, sürücüsünün uykusu geldiğinde kontrolü ele alan fütüristik konsept aracını görücüye çıkardı. Çin , yüksek hızlı tren hattı için 500 milyar doların üstünde yatırım yapıyor. Ayrıca 2020 yılında yenilebilir enerji projelerine 361 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

, yüksek hızlı tren hattı için 500 milyar doların üstünde yatırım yapıyor. Ayrıca 2020 yılında yenilebilir enerji projelerine 361 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Amazon, depo görevi görecek olan ve ürünleri drone’lar aracılığıyla teslim edecek olan zeplinler için patent başvurusu yaptı.