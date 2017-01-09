Geçtiğimiz Haftanın Önemli Ulaşım, Lojistik ve Yenilenebilir Enerji Haberleri

Geçtiğimiz haftaya CES 2017 damgasını vurdu. Fuarda özellikle birçok elektrikli araç ve fütüristik araç tanıtıldı. Bununla birlikte, dünya çapında da ulaşım ve yenilenebilir enerji alanında önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz haftanın önemli ulaşım, lojistik ve yenilenebilir enerji haberlerine kısaca göz atalım.
- Faraday Future, FF 91 adlı elektrikli aracını tanıttı.
- Nissan, yeni nesil elektrikli ve sürücüsüz Leaf isimli aracını duyurdu.
- Toyota, sürücüsünün uykusu geldiğinde kontrolü ele alan fütüristik konsept aracını görücüye çıkardı.
- Çin, yüksek hızlı tren hattı için 500 milyar doların üstünde yatırım yapıyor. Ayrıca 2020 yılında yenilebilir enerji projelerine 361 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
- Amazon, depo görevi görecek olan ve ürünleri drone’lar aracılığıyla teslim edecek olan zeplinler için patent başvurusu yaptı.
- İsrail, araçlar üzerinde ilerledikçe kablosuz olarak araçları şarj eden elektrikli yolları test ediyor. Ayrıca tamamlandığında 130.000 haneye güç sağlayacak olan dünyanın en uzun solar kulesini inşa ediyor.
- Hindistan’da bir şirket, karbon kirliliğini zararsız bir kabartma tozuna dönüştüren bir teknoloji geliştirdi.
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