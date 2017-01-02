Geçtiğimiz Haftanın Otomotiv ve Güneş Enerjisi Alanındaki Önemli Gelişmeleri

Geçtiğimiz haftanın otomotiv ve güneş enerjisi alanındaki önemli haberlerine göz atıyoruz.

Geçtiğimiz hafta içerisinde otomotiv ve güneş enerjisi alanında birtakım önemli gelişmeler yaşandı. Tesla aracının bir kazayı gerçekleşmeden saniyeler önce tahmin etmesi, Tesla’nın yeni nesil şarj istasyonları, Uber’in sürücüsüz araçlarını kullanıma sunması ve Fransa’da dünyanın ilk solar yolunun hizmete açılması önemli haberlerden bazılarıydı.