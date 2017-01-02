Geçtiğimiz Haftanın Otomotiv ve Güneş Enerjisi Alanındaki Önemli Gelişmeleri

Geçtiğimiz hafta içerisinde otomotiv ve güneş enerjisi alanında birtakım önemli gelişmeler yaşandı. Tesla aracının bir kazayı gerçekleşmeden saniyeler önce tahmin etmesi, Tesla’nın yeni nesil şarj istasyonları, Uber’in sürücüsüz araçlarını kullanıma sunması ve Fransa’da dünyanın ilk solar yolunun hizmete açılması önemli haberlerden bazılarıydı.
- Tesla, sürücüsünden daha hızlı tepki verebilen bir araç yapmayı başardığını geçtiğimiz günlerde internette yayılan bir video ile kanıtladı. Videoda, otomatik pilotta giden bir Tesla’nın, önünde gerçekleşecek olan kazayı saniyeler öncesinde tahmin ederek yavaşladığı ve böylece kaza yapmaktan kurtulduğu görülüyor. Tesla’nın elektrik araçlarının tamamen şarj olmasının saatler sürmesiyle ilgili olaraksa geçtiğimiz hafta Tesla’nın yeni nesil şarj istasyonları duyurulmuştu. Tüm bunların yanı sıra Elon Musk, 2019 yılında yeni bir Tesla Roadster’ı piyasaya sürmeyi planladıklarını belirtti.
- Uber, California’da sürücüsüz araçlardan oluşan bir filoyu kullanıma sundu, ancak Uber’in bu denemesi yetkili makamlar tarafından anında durduruldu. Ancak şirket, aynı zamanda Nevada’da sürücüsüz taksilerini hizmete soktu ve burada bu araçların kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun yok.
- Fransa, dünyanın ilk solar yolunu kullanıma sundu. 2.880 adet güneş pili paneliyle kaplı olan solar yol, 1 kilometre uzunluğunda.
- Panasonic, Tesla’nın Buffalo solar panel tesisine 256 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.
- İngiltere, yılda 25.000 güneş enerjili ev üretecek 6 fabrika inşa ediyor.
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